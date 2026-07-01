Kırklareli merkezli dev operasyon! Şase numarası değiştirip piyasaya sürdüler

Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şase numaralarını değiştirerek piyasaya süren suç şebekesi çökertildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırklareli merkezli dev operasyon! Şase numarası değiştirip piyasaya sürdüler
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Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Toplanan istihbarat ve yapılan fiziki takiplerin ardından, çalıntı veya gümrük kaçağı araçları hedef alan şebekeye yönelik 11 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı.

EV VE İŞ YERLERİNDEN CEPHANELİK VE SAHTE ETİKET ÇIKTI

Gerçekleştirilen operasyonlarda şebeke üyesi olduğu tespit edilen 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda suç unsuru taşıyan birçok materyal ele geçirildi. Yapılan detaylı aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait toplam 807 fişek bulundu.

Yasa dışı araç ticaretinin kanıtı niteliğindeki sahte şase etiketleri ile çok sayıda faturasız araç parçası ve motor bloğuna da polis ekiplerince el konuldu.

5 ARACIN ŞASESİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

Operasyon sürecinde ele geçirilen ve incelemeye alınan araçlar üzerindeki ilk laboratuvar tespitleri tamamlandı. Yapılan kontrollerde 5 aracın şase numarasının şebeke üyeleri tarafından değiştirildiği kesinleşti. El konulan diğer araçların durumuna ilişkin kriminal inceleme süreçleri ise devam ediyor.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 42 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 7'si hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verilirken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla bağlantılı çok yönlü soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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