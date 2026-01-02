Kırklareli TOKİ kura çekimi ne zaman? Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülen 500 bin sosyal konut projesinde Kırklareli için hak sahipliği belirleme süreci yaklaşıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, gözlerini kura takvimine çevirmiş durumda.

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırklareli kura çekimi 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Hak sahipliği belirleme sürecinde projede yer alan konutlar için asil ve yedek isimler belirlenecek.

Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından:

• TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden

• e-Devlet Kapısı aracılığıyla T.C. kimlik numarası ile

sorgulanabilecek.

81 ili kapsayan sosyal konut hamlesi kapsamında Kırklareli’nde dar gelirli ailelerin uygun koşullarda ev sahibi olması hedefleniyor. Kuraya katılan vatandaşların sonuçlar duyurulana kadar güncellemeleri TOKİ ve e-Devlet ekranlarından takip etmeleri öneriliyor.