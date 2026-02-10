Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Tapu müdürü ve uzman gözaltında

Babaeski'de rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine harekete geçen polis, Tapu Müdürü ve emlakçıların da olduğu 7 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinden silah, para ve dijital materyaller çıktı.

Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Tapu müdürü ve uzman gözaltında
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Babaeski ilçesinde geniş kapsamlı bir operasyona dönüştü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, HTS kayıtları, kurum yazışmaları ve ihbar içeriklerini titizlikle inceleyen ekipler, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler doğrultusunda harekete geçti.

MÜDÜR VE UZMAN GÖZALTINA ALINDI

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski'de belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Operasyonda Babaeski Tapu Müdürü N.A., Vergi Dairesi Vergi Uzmanı M.N.K. ile emlak danışmanları N.A., G.D., E.K., M.G. ve O.K. gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında "rüşvet", "irtikap" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" yer alıyor.

Ekiplerin şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda 2 bilgisayar, 9 cep telefonu, bir tüfek, bir tabanca, çeşitli evrak ve kişisel notlar ile bir miktar döviz ve para bulundu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

kırklareli rüşvet operasyonu
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
