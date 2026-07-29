Kırklareli'nde içecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir içecek fabrikasının bahçesindeki yoğuşmalı kazanda kaynak işlemi sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaşanan feci kazada iki işçi yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırklareli'nde içecek fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki içecek fabrikasının bahçe kısmında yer alan yoğuşmalı kazanda onarım amaçlı kaynak çalışması yürütüldüğü esnada, sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Çevredeki ihbarlar üzerine bölgeye süratle AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

AĞIR YARALI İŞÇİDEN ACI HABER

Fabrika sahasına ulaşan ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemelerde, patlama noktasında bulunan işçilerden birinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Meydana gelen olayda ağır yaralanan diğer işçi ise ilk müdahalesinin ardından acilen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçi, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan can kayıplarının ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan olay yerine intikal etti. Doğrudan fabrikaya gelen Vali Turan, sahada incelemelerde bulunarak yetkililerden kazanın boyutu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İki işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın kesin nedenini ortaya çıkarmak amacıyla uzman ekiplerce fabrika bahçesinde teknik inceleme süreci başlatıldı. Diğer yandan Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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