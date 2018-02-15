Kırklareli’nde Mehmetçik, gerçeği aratmayan tatbikat yaptı. 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Köprücü Taburu tarafından yapılan tatbikata 61 askeri araç ile 197 personel katıldı.

Derin sulardan geçildi, karşı kıyıdaki ülkeye taarruz edildi. Dev askeri araçlar bir bir o taarruz için göletten yüzerek geçirildi.



Tatbikat, Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Köprücü Taburu tarafından, Tüm General Muhittin Önür Göleti’nde yapıldı.



Senaryo gereği ilk olarak, göletin karşısında bulunan bir ülkeye taarruz yapıldı. Mehmetçik fiberglas botlar ile göletten sessizce karşı kıyıya süzüldü.



Sis bombaları atıldı. Ardından bölgeye hücum botları ile takviye birlikler geldi.



Yine senaryo gereği bölgede çatışma yaşandı. Askeri araçların bölgeye intikali için hızlıca gölette çalışmalar başlatıldı.



Karşı kıyının emniyeti alındı. Zırhlı Muharebe Aracı ile Geliştirilmiş Zırhlı Personel Aracı göletten geçirilerek bölgeye getirildi.



Tatbikata, 61 askeri araç ve 197 personel katıldı.



Sağanak zaman zaman etkisini arttırsa da, gerçeği aratmayan tatbikat, zor koşullar altında başarılıyla tamamlandı.







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