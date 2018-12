Türkiye’nin en uzun soluklu gençlik dergisi Kırmızı Beyaz’ın Aralık 2018 sayısı, 50. Yılında da Tam Bağımsız Türkiye: 68” başlığıyla çıktı.

Kırmızı Beyaz’ın, 50. yıl dönümünde 68 hareketini anlattığı 48. sayısı çıktı. TGB’nin yayın organı olan gençlik, siyaset ve kültür-sanat dergisi Kırmızı-Beyaz’ın Aralık 2018 sayısının kapak konusu “50. Yılında da Tam Bağımsız Türkiye: 68” başlığını taşıyor. Türkiye’deki tüm üniversitelerde yerini alan Kırmızı Beyaz’ın bu sayısında 68 Gençlik Hareketi'nin dünü, bugünü, yarını ve on yıllara damgasını vuran gençliğin Tam Bağımsız Türkiye mücadelesi detaylarıyla ele alınıyor.



68 GENÇLİK HAREKETİ, MUSTAFA KEMAL’İN YOLUNDA YOĞRULDU

Kırmızı Beyaz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kaan Arslan’ın, 68 gençlik hareketini ele alan Aralık 2018 sayısının sunuş yazısından satır başları şu şekilde:

1968 Gençlik hareketi, “Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik bir Türkiye” şiarıyla yeşerdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, antiemperyalizm pusulasıyla yoğruldu.

Yeri geldi Amerikan askerlerini boğazın serin sularına döktü, yeri geldi üniversitelerden yükselen demokratik mücadelenin önderi oldu. NATO’ya karşı çıkarken, Yerli Malı kampanyaları düzenledi. İşçiyle, emekçiyle kucaklaştı. Her koşulda bu cennet vatanın ve Cumhuriyetimizin teminatıydı ve geleceğe sorumluluk dolu bir miras bıraktı 68…

Her şeyini, canını dahi bu memleketin geleceğine hiç düşünmeden feda edenlerin kuşağıydı 68… 1876’lardan, 1908’lere, 1920’lerden, 1960’lara kadar büyük tecrübelerin içerisinden doğup çıktılar meydanlara.

Jön Türklerin 150 yıl önce yaktığı meşale, İttihatçıların, Mustafa Kemallerin elinden geçtikten sonra 68 gençliğiyle harlandı…

O ateş bugün bizimle yanmaya devam ediyor.

Türk gençliği, sağ-sol demeden Türkiye düşmanlarına, emperyalizme ve onun iş birlikçilerine karşı her zaman tam bağımsız Türkiye’yi savunmaya devam ediyor.

TGB’lilerin ortak aklı ve emeğinin ürünü olarak çıkan Kırmızı Beyaz. 2008 yılından bugüne yayın hayatını sürdürüyor.



