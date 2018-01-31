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Kırmızı Bülten ile aranıyordu! Kocaeli'nde IŞİD operasyonu

Kırmızı Bülten ile aranan IŞİD'li terörist Kocaeli’nde yakalandı.

Kırmızı Bülten ile aranıyordu! Kocaeli'nde IŞİD operasyonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD mensubu S.S., sahte belge ile yakalandı. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen çalışma kapsamında Körfez ilçesinde durumundan şüphelenilen kişinin kimliği kontrol edildi.

Üzerinden M.S. adına düzenlenmiş belge çıkan kişinin yapılan araştırmalar sonucu S.S. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

S.S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırmızı bülten
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