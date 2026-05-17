'Kırmızı bülten' ile aranıyordu: Uluslararası suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı!

Hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan kırmızı bülten kararı bulunan W.A.L., İstanbul Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon, İstanbul Emniyeti ile MİT’in ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT’in ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında kırmızı bülten bulunan bir şüpheli İstanbul’da yakalandı.

Hollanda yetkili makamlarınca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan kırmızı bültenle aranan W.A.L. isimli şüpheli, Pendik’te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 MAYIS’TA OPERASYON DÜZENLENDİ

16 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin, uluslararası suç örgütü lideri olduğu belirtilen J.L.’nin kardeşi olduğu tespit edildi.

Şüphelinin kardeşiyle birlikte kokain ticareti yaptığı ve bu suçtan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiğinin belirlendiği öğrenildi.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

