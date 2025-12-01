Kırmızı bülten operasyonu: 12 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet birimlerinin yurt dışı operasyonlardaki başarısının altını çizdi. Bakan, "Kırmızı bültenle aradığımız 12 suçluyu, Gürcistan (7), Almanya (3), Avusturya ve Fransa'dan ülkemize getirdik." bilgisini verdi.

Yakalanarak ülkeye iadesi sağlanan şahısların isimleri ise F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. olarak açıklandı.

Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan bu kişilerin izinin titizlikle sürüldüğünü vurguladı. Bu başarılı operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, bu yakalamaların ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen ortak iş birliği sonucunda gerçekleştiğini belirtti ve firarilerin işlediği suçlara dair şu detayları paylaştı:

SUÇ LİSTELERİ VE YAKALANDIKLARI ÜLKELER

Gürcistan'da Yakalananlar (7 Kişi):

F.K.: "5464 sayılı kanuna aykırılık, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama, sahte banka/kredi kartı üretme, tefecilik, dolandırıcılık" suçlarından aranıyordu.

O.U.: "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından aranıyordu.

M.T.: "Kasten öldürme" suçundan aranıyordu.

K.K.: "Dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranıyordu.

B.T.: "Kasten yaralama, yağma, mala zarar verme, suçluyu kayırma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından aranıyordu.

T.L.: "Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, tehdit, yaralama" suçlarından aranıyordu.

İ.K.: "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranıyordu.

Almanya'da Yakalananlar (3 Kişi):

A.A.: "Uyuşturucu madde ticareti, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından aranıyordu.

S.D.: "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranıyordu.

E.Y.: "Yağma" suçundan aranıyordu.

Avusturya ve Fransa'da Yakalananlar (2 Kişi):

Z.S. (Avusturya): "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranıyordu.

H.D. (Fransa): "Resmi belgede sahtecilik" suçundan aranıyordu.

Tüm bu isimlerin yakalanarak Türkiye’ye iade süreçlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.