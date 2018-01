Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem sınır içinde hem de sınır dışında teröristlerle mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Afrin operasyonu başarıyla sürerken her yerde 'kırmızı bülten'le aranan 3 IŞİD'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorguları yapılan teröristler 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan tutuklandı. Teröristlerin ifadeleri terör örgütü IŞİD'e katılmak için özellikle Avrupa'dan gelen teröristlerin her fırsatta kaçmaya çalıştıklarını ortaya koyuyor. IŞİD'e katılmak için uçak veya trenle ülkelerinden ayrıldıklarını anlatan teröristler, Suriye'den kaçmak için kaçakçılara binlerce dolar ödedikten sonra sınır duvarına merdiven dayayarak Türkiye'ye kaçtıklarını da anlatıyor.



İnterpol her yerde arıyordu



Milliyet gazetesinin haberine göre, sınır ötesindeki terör gruplarına yönelik harekat ile birlikte Jandarma ve Emniyet birimleri de yurt içinde operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda Suriye'den kaçarak Türkiye'ye gelen 14 DEAŞ'li terörist yakalandı. Yapılan araştırmada bu şahıslar arasındaki Hollanda uyruklu Xaviera Rose-Claire Swagemakers ve Cezayir asıllı Hollanda’da ikamet eden Mokhtar Mekkaoi isimli her iki şahıs hakkında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile arama kayıtlarının olduğu, Fas Asıllı İngiltere vatandaşı Yunis Benelbadia adlı şahsın hakkında ise İnterpol'ün tarafında Difüzyon (Kırmızı Bülten'den önceki aşama) bulunduğu tespit edildi.



Her şeyi anlattılar



Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan IŞİD teröristlerinden Mokhtar Mekkaoui ifadesinde eski eşi Hollandalı olduğu için Hollanda'da oturma izni olduğunu, IŞİD'e katıldıktan sonra da Deyrizor'da örgüt üyesi Hollandalı bir kadınla evlendiğini söyledi. IŞİD içinde geçirdiği iki yıl boyunca 'Ebu Hattap' kod adını kullandığını söyleyen Mekkaoui, "DEAŞ'ın internetteki videolarından etkilendim, 2015'te otobüs ile Almanya'ya; oradan da uçak ile Yunanistan'a geçtim. Yunanistan'dan deniz yolu ile Bodrum'a geldim. Aynı gün otobüs ile Adana'ya gittim. Hollanda'da iken PALTALK üzerinden tanıştığım kişi Adana'da beni karşıladı ve araba ile Gaziantep'e götürdü. Aynı gün Suriye sınır hattına götürdü ve kaçakçılara teslim etti."



'Hollandalı ile evlendim'



"Irak'a gittik. MUASKER bölümüne teslim edildik. 1 ay eğitim aldık. Ramadi'de silahlı nöbet tuttum. 50 dolar maaş alıyordum. Evlenmeye karar verince Evlilik Bürosu'na gittim. İstediğim özellikleri söyledim. Onlar da bu özelliklere sahip birini getirdiler. Şu an benimle gözaltında bulunan Hollandalı Xaviera Swagemakers ile evlendim. Bir süre sonra eşime kaçmak istediğimi söyledim. O da benimle aynı fikirdeydi. Yakalanmadan 2 gün önce kaçakçılar vasıtasıyla Akçale'den 5 erkek 2 bayan ve iki çocuk olarak Türkiye'ye geldik. Kaçakçılara kişi başı 1500 dolar vermiştik.'



'Arkadaşım yönlendirdi'



Mokhtar'ın Hollandalı eşi Xaviera Swagemakers ise ifadesinde Hollanda'nın Apoldoonen şehrinde doğduğunu ve liseye kadar burada yaşadığını anlatarak 'Hollanda'da kapandığım için beni okuldan çıkarmışlardı. Bunun üzerine dinimi yaşamak için 2012'de Suriye'ye gitmeye karar verdim. Sterline adında kız arkadaşım benden önce gitmişti. Onun yönlendirmesi ile ben de gitmeye karar verdim. Tren ile Hollanda'dan çıktım, Almanya üzerinden İstanbul'a geldim. İstanbul'dan otobüs ile Adana'ya geldim. Sterline'nin yönlendirmesiyle sınıra yakın bir şehre geldim. Sınırı geçtikten sonra önce İdlib'e götürüldüm. Yanımdakilerin hepsi bayandı. MUDAFA denilen bir misafirhanede kaldık. Çeşitli ülkelerden 40'a yakın bayan vardı. Burada 2 sene kaldım, sonra Atme'ye gittim.' dedi.



Daha sonra Deyrizor'a gittiğini ve burada evlendiğini anlatan Swagemakers, eşiyle birlikte kaçmaya karar verdiklerini ve Türkiye'de yakalandıklarını söyledi.



'Emir Kennedy'



İngiliz vatandaşı Yunus Benelbadia İngiltere'de berberlik yaparken izlediği videolardan etkilenerek terör örgütü IŞİD'e katılmak için Suriye'deki Atma kampına gittiğini söyledi. Daha sonra Bağdadi'yi görmek için Rakka'ya gittiğini söyleyen Benelbadia "IŞİD içerisinde Anvar El Avlaki diye bir grubun içinde yer aldım. Bu grubun emiri Ebubekir Kennedy adında bir şahıstı. Kanada asıllıydı. Bu grupta 2 ay kaldım. Sonra beni Sincar'a götürdüler. Oradan da Rakka'ya geldim." dedi



Daha sonra yaralandığını ve diğer bazı örgüt mensuplarıyla birlikte kaçmaya karar verdiğini anlatan Benelbadia, "2 bin dolar karşılığında Telebyad bölgesine geldik. Sınıra yakın bir bölgeden sabaha doğru duvara merdiven dayayarak Türkiye'ye geçtik. Akçakale'ye gelip minibüse binerek Şanlıurfa'ya geldik. Burada bir otelde kaldım." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr