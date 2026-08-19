Kırmızı bültenle aranan Faslı uyuşturucu baronu kadın İstanbul'da yakalandı!
Fas adli makamları tarafından uluslararası seviyede "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan 36 yaşındaki Z.E. isimli kadın, İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği titiz operasyonla saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.
Z.E.'nin Türkiye'ye giriş yaptığı ve İstanbul'da gizlendiği istihbaratını alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir takip başlattı:
Adres Tespit Edildi: Teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelinin AvcılarDaha fazla bilgi için yan paneli tıklayarak açın ilçesinde bir evde gizlendiği saptandı.
Kıskıvrak Yakalandı: Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla Faslı uyuşturucu kaçakçısı kadın gözaltına alındı.
KAPSÜL İÇİNDE YUTTURARAK KURYELİK YAPTIRMIŞ
Emniyette derinleştirilen soruşturmada, Z.E.'nin uluslararası uyuşturucu ağındaki yöntemleri de deşifre edildi:
Şüphelinin daha önce farklı ülkelerdeki operasyonlarda yakalanan kız kardeşi ve yakın çevresindeki kişileri kurye olarak kullandığı belirlendi.
Uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde kuryelere yutturma yöntemiyle ülkeler arası sevk etmeye çalıştığı tespit edildi.