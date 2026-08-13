Kırmızı bültenle aranan REDKİTLER örgütü elebaşıları Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan "REDKİTLER" Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırmızı bültenle aranan REDKİTLER örgütü elebaşıları Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, bu çalışmaya Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da eşlik etti. Uzun süredir yürütülen ortak çalışmalar sonuç verdi ve "REDKİTLER" Organize Suç Örgütü'nün elebaşları Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut, Gürcistan sınırları içerisinde ele geçirildi. Kırmızı bültenle aranan iki isim, Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan geçirilerek Türkiye'ye getirildi.

Yakalanan isimlerden Ferhat Delen'in dosyasında kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma, taşıma veya bulundurma suçlamaları yer alıyordu. Erdoğan Aykut ise silahla yağma, bir Türk vatandaşının ya da yabancı uyruklu birinin yurt dışına çıkışına imkân sağlama ve hırsızlık suçlarından aranıyordu.

BAŞKA ŞÜPHELİLER DE İADE EDİLDİ

Silahla tehdit, kamu malına zarar verme ile ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma suçlarından kırmızı bültenle aranan Kule Emre suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan da yakalananlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kasten öldürmeye azmettirme, kasten öldürmeye teşebbüs, sahte para basma, 6136 Sayılı Kanuna aykırılık, tasarlayarak kasten öldürme, gece vakti silahla yağma, cebir-tehdit veya hile yoluyla kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma ve kasten adam öldürme suçlamalarıyla aranan Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S. isimli dört şüpheli de aynı operasyonda Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

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