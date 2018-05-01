Malatya'yı dolu vurdu
Malatya'yı dolu vurdu
Sanatçılar,
Sanatçılar, "Perinçek’e bir imza da benden" dedi
Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı
Jandarma MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı
Cumhurbaşkanı adaylığı için süreç başladı
Cumhurbaşkanı adaylığı için süreç başladı

Kırmızı bültenle aranan terörist Osman Özonal yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunda kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı. Siirt’te yapılan operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, “Malik” kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranan terörist Osman Özonal yakalandı

Bölücü terör örgütü bir darbe daha aldı. 

Siirt’in Eruh ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Kırmızı bültenle aranan terörist Osman Özonal yakalandı.

Sağ olarak ele geçirilen PKK'lıyla birlikte 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler, 2 el bombası ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ise PKK'nın tuzakladığı patlayıcılar faciaya neden olmadan imha edildi.

Bombalar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Tunceli’nin Pülümür kırsalında ise teröristlerle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin kaçış güzergahları ‘kobra’ tipi helikopterler ile ateş altına alındı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #Osman Özonal
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.