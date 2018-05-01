Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonunda kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı. Siirt’te yapılan operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, “Malik” kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.

Bölücü terör örgütü bir darbe daha aldı.



Siirt’in Eruh ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Kırmızı bültenle aranan terörist Osman Özonal yakalandı.



Sağ olarak ele geçirilen PKK'lıyla birlikte 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler, 2 el bombası ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ise PKK'nın tuzakladığı patlayıcılar faciaya neden olmadan imha edildi.



Bombalar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde kontrollü şekilde infilak ettirildi.



Tunceli’nin Pülümür kırsalında ise teröristlerle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin kaçış güzergahları ‘kobra’ tipi helikopterler ile ateş altına alındı.





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