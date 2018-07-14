Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olan ve kırmızı bültenle aranan C.D, Danimarka'da yakalandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığınca adım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan C.D'nin, Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.



"Terör amaçlı örgüte (PKK/KCK) üye olma" suçundan aranan C.D, Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakalandı.



C.D'nin, PKK'nın sözde "İskandinavya sorumlusu" olduğu, 2007'nin son aylarında Kuzey Irak'taki terörist kamplarında bulunduğu ve 2012'de Moskova'da bir basın toplantısına katıldığı tespit edildi.



Kırmızı bültenle aranan DHKP/C'li İspanya'da yakalandı

Tunceli'nin Ulukale köyünde 1994'te 7 sivilin öldürüldüğü olayın faillerinden, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DHKP/Cmensubu S.G, İspanya'da yakalandı.





Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Danimarka'da yakalanan teröristler ilgili açıklama yaptı. ​İnterpol Europol Daire Başkanlığından Büyük Başarı​ başlığıyla yapılan açıklamada, "dım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan şahıs Almanya’dan Danimarka’ya gideceğinin haber alınması üzerine Danimarka’da iadesi amacıyla yakalattırıldı." denildi.



Açıklama şöyle;

İnterpol Europol Daire Başkanlığı tarafından adım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan şahıs Almanya’dan Danimarka’ya gideceğinin haber alınması üzerine Danimarka’da iadesi amacıyla yakalattırıldı.



“Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” (PKK/KCK) suçundan uluslararası seviyede Kırmızı Bültenle aranmakta olan C.D isimli şahıs 14 Temmuz 2018 tarihinde Danimarka’da ülkemize iadesi amacıyla yakalandı.



Kırmızı Bültenle aranan C.D isimli şahsın PKK’nın sözde İskandinavya sorumlusu olduğu, 2007’nin son aylarında Kuzey Irak’taki terörist kamplarında bulunduğu, 2012 yılında Moskova’da bir basın toplantısına katıldığı tespit edildi.





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