Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinin Mersin'de gerçekleştirdiği ortak operasyonla, hakkında kırmızı bülten bulunan yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısı D.M. yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla aranan yabancı uyruklu D.M. isimli şüphelinin yeri tespit edildi.

BÜYÜK OPERASYON İÇİN DÖRT ŞUBE BİR ARAYA GELDİ

Şüphelinin adresinin netleşmesiyle birlikte Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal harekete geçildi. İl Emniyet Müdürlüğünün planlaması doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araya gelerek kapsamlı bir ortak operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonun hedef noktası olan merkez Mezitli ilçesindeki adrese baskın gerçekleştirdi. Yapılan müdahale neticesinde, hakkında kırmızı bülten bulunan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yakalanan şüpheli şahıs ve olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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