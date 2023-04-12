Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya hakkında yeni gelişme

Polisin dün akşam düzenlenen operasyonda 5 suç örgütü üyesiyle Sarıyer'de saklandıkları adreste yakalanan Çetinkaya'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen ve tekerlekli sandalye kullanan Çetinkaya, polis ekiplerinin yardımıyla zırhlı araca bindirildi.

Güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğünden çıkışı yapılan Çetinkaya, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülecek.

Öte yandan dün Çetinkaya ile birlikte gözaltına alınan 5 suç örgütü üyesinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Çetinkaya'nın, 2003'te İstanbul'da 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin, 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarından arandığı ayrıca İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydı olduğu ve yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.