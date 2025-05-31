Kırmızı bültenle arananlar tek tek yakalandı: 7 suçlu Türkiye'ye getirildi

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, yakalanan şüphelilerin dosyaları ciddi suçlamaları içeriyor. Yakalanan kişilerden 4’ü kırmızı bültenle, 1’i kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası düzeyde, 2’si ise ulusal seviyede aranıyordu.

Uluslararası kırmızı bültenle arananlar arasında yer alan S.A., “bilişim sistemleri ve banka/kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık” suçundan Kuzey Makedonya’da yakalandı. Almanya’da yakalanan G.K. ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçlamasıyla aranıyordu.

Hollanda’da ele geçirilen M.Ş., “suç örgütü üyeliği” ve örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu ticareti suçlarından aranıyordu. Fransa’da yakalanan A.S.A. da benzer şekilde “uyuşturucu ticareti” suçlamasıyla Türkiye’ye iade edildi.

RUSYA VE GÜRCİSTAN'DA YAKALANDILAR

“Kasten öldürme” suçundan kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası düzeyde aranan E.B., Rusya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Ulusal düzeyde aranan ve suç dosyasında “dolandırıcılık, hakaret, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi çok sayıda suç yer alan M.T. ile “nitelikli kasten öldürme” suçundan aranan K.Ç., Gürcistan’da yakalanarak iade edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonların planlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik ederek şu açıklamada bulundu: “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar.”