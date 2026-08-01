Kırmızı bültenle aranıyordu! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ timindeki B.K.'nin yakalandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırmızı bültenle aranıyordu! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü yakalandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, firari örgüt mensubunun yakalanması amacıyla kapsamlı bir takip süreci yürütüldü. Afyonkarahisar ve Eskişehir il emniyet müdürlüklerine bağlı istihbarat şube müdürlükleri, aranan şahsın yerini belirlemek için ortak bir çalışma başlattı.

Yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucunda, şüphelinin saklandığı adres net olarak tespit edildi. Bu gelişmenin ardından düğmeye basılarak Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri harekete geçti ve terörist B.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

15 TEMMUZ GECESİ O TİMDE YER ALAN İSİMDİ

Meslekten ihraç edilen yüzbaşı ve eski helikopter pilotu olan B.K, darbe girişimi esnasında doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ekibin içindeydi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Marmaris'te gerçekleştirmeye çalıştığı suikast teşebbüsünde yer alan terörist, o tarihten bu yana kırmızı bültenle aranıyordu. Yıllar süren firar dönemi, istihbarat birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü saha çalışmaları neticesinde Afyonkarahisar'da son buldu.

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