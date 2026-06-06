Kırmızı bültenle aranıyordu: Firari hükümlü havalimanında yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında kesinleşmiş 14 yılı aşkın hapis cezası bulunan E.B.G., yurt dışından geldiği Mersin Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda emniyet güçlerince yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kırmızı bültenle aranıyordu: Firari hükümlü havalimanında yakalandı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kente iniş yapan bir uçaktaki yolculara yönelik takip başlattı. Bu takip sırasında, yolcular arasında yer alan E.B.G. isimli şahıs gözetim altına alınarak pasaport kontrol noktasına yönlendirildi. Ekiplerin kontrol noktasında gerçekleştirdiği sorgulama, firari hükümlünün yakalanmasıyla sonuçlandı.

PASAPORT KONTROLÜNDE YAKAYI ELE VERDİ

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, E.B.G'nin adli makamlarca çok sayıda farklı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Şahsın, Antalya Ağır Ceza İlamat Masasınca iki ayrı dosyada "narkotik veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla arandığı saptandı. Sistem üzerinden yapılan ek sorgulamalarda, Adana Asliye Ceza İlamat Masası tarafından da şahsın "kullanmak için narkotik veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kaydı bulunduğu ve arandığı belirlendi.

İNTERPOL PEŞİNDEYDİ

Kapsamlı sorgulamanın devamında E.B.G. hakkında mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis cezası ile 16 bin 660 lira adli para cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyet güçleri, aranan şahsın aynı zamanda uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığını da kayıtlardan doğruladı.

Havalimanındaki incelemelerin bitmesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan uyuşturucu hükümlüsü, karakola götürüldü. Emniyetteki resmi işlemleri tamamlanan E.B.G., Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda cezaevine teslim edildi.

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