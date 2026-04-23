Kırmızı bültenle aranıyordu: Firari müteahhit Tayland’da yakalandı

6 Şubat 2023 depremlerinde Adana'da yıkılan ve 40 kişiye mezar olan Sami Bey Apartmanı'nın kırmızı bültenle aranan firari müteahhidi Abdullah Aybaba, Tayland’da yakalandı. 76 yaşındaki Aybaba’nın Türkiye’ye iade süreci başlatıldı.

Tayland Göçmenlik Bürosu, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdullah Aybaba'nın Pattaya şehrinde bir adreste kaldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Aybaba'nın bir süredir Tayland'da ikamet ettiği belirlendi.

40 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan Sami Bey Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkılmış ve binada bulunan 40 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında, binanın yapımında standartlara aykırı malzeme kullanıldığı tespit edilmişti.

İADE SÜRECİ BEKLENİYOR

Depremin ardından kızıyla birlikte yurt dışına kaçtığı belirlenen Abdullah Aybaba hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tayland polisinin açıklamasında, Türk emniyet birimleriyle kurulacak koordinasyonun ardından şüphelinin iade edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

