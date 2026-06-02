Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalanan Hollandalı uyuşturucu baronu ülkesine iade edildi

Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers’in kardeşi olan 50 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, iade işlemlerinin sonuçlanmasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden görevlilerin refakatinde çıkarılarak Atatürk Havalimanı'na getirildi. Burada Amsterdam’dan gelen Hollanda polisine güvenli bir şekilde teslim edilen Leijdekkers'ı taşıyan uçak, yerel saatle 14.15’te İstanbul'dan havalanarak Türkiye'den ayrıldı.

PENDİK'TEKİ GİZLİ ADRESE NOKTA OPERASYONU

Güvenlik ve istihbarat birimleri, kanun kaçağının izini İstanbul'un Pendik ilçesinde bulmuştu. 17 Mayıs tarihinde belirlenen adrese MİT ve İstanbul polisi tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. Hollanda makamlarınca "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamala" suçlaması yöneltilen kartel yöneticisi, bu baskında gözaltına alındı.

1,1 MİLYAR LİRALIK SERVET

Sürecin geçmişi, Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers liderliğindeki çetenin Türkiye’deki bağlantılarına yönelik kapsamlı soruşturmalara dayanıyor. Haziran 2023’te örgütün Türkiye’de saklanan yönetici ve mensuplarına yönelik baskınlarda 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yakalanan kartel yönetici ve üyelerinin büyük bir kısmı ülkelerine iade edildi.

Polisin 2023 ve 2024 yıllarında suç ağına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, çete üyelerine ait toplam 1,1 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Bu operasyonlar serisinde, kartelin önde gelen isimlerinden "Kara Mamba" lakaplı Isaac Bignan ile Jurean Anthony Finix de yakalananlar arasında yer aldı.

Soruşturmanın yargılama aşamasında ise 2024 yılında adli bir kriz yaşanmıştı. Yakalanmalarının ardından devam eden mahkeme sürecinde, aralarında Wilhelmus Adrianus Leijdekkers’in de bulunduğu bazı şüpheliler serbest bırakıldı. Savcılığın bu tahliye kararlarına yaptığı itirazı inceleyen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi kabul etti.

Mahkeme heyeti; Abdullah Alp Üstün, oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers hakkında yeniden tutuklama kararı çıkardı. Ancak bu kararın ardından tüm sanıkların firar ettiği anlaşıldı. Süren takiplerin ardından Pendik'te yeniden yakalanan Leijdekkers, bugünkü iade işlemiyle birlikte Hollanda makamlarına "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla" yargılanmak üzere teslim edilmiş oldu.