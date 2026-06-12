Kırmızı bültenle aranıyordu! Öğretmen Özgür Ekinci'nin katil zanlısı Almanya'da yakalandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından yürütülen soruşturmada fail Türkiye'ye getirildi. Olayı gerçekleştirdikten sonra ülkeyi terk eden cinayet şüphelisi Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde tespit edilerek yakalandı.

Gözaltı işlemlerinin ardından Türkiye'ye iadesi sağlanan zanlı, yargı önüne çıkarıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Adli süreç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yürütüldü. Şüphelinin kaçtığı yönündeki tespitlerin ardından yakalama çalışmaları hızlandırılarak 21 Ocak tarihinde Ramazan Ağaçhanlı hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Şüphelinin izini sürmeye devam eden JASAT ekipleri, zanlının Almanya'da olduğunu belirledi. Bu aşamanın ardından Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleri ile koordineli bir çalışma yürütülerek operasyon gerçekleştirildi.

CİNAYETİN SEBEBİ 'BORÇ' MESELESİ

Adli makamların yürüttüğü çalışmalara göre cinayet, borç alma meselesinden kaynaklı bir anlaşmazlık sonucunda meydana geldi. Şüpheli Ramazan Ağaçhanlı'nın, öğretmen Özgür Ekinci'ye 8 el ateş ederek ölümüne neden olduğu kayıtlara geçti.

Olayın başından itibaren failin peşini bırakmayan JASAT ekipleri, ulusal ve uluslararası boyutta sürdürdükleri çalışmalar neticesinde şüpheliyi adalete teslim etmiş oldu.