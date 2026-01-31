Kırmızı bültenle aranıyordu: Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün yöneticisi konumunda olan ve firari olarak arandığı sırada 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da yakalanarak tutuklanan Serdar Sertçelik’in Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik’in kabarık suç dosyasındaki maddelere dikkat çekti. Bakan, şahsın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlamalarıyla arandığını hatırlattı.

MACARİSTAN VE TÜRK POLİSİNDEN ORTAK OPERASYON

İade süreci, uluslararası polis iş birliği çerçevesinde titizlikle yürütüldü. Bakan Yerlikaya, Serdar Sertçelik’in Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar polisi nezaretinde Macaristan’dan Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.