Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 17 firari Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suçla mücadele kapsamında uluslararası arenada gerçekleştirilen önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Yerlikaya, haklarında kırmızı bülten ve difüzyon mesajı bulunan 12 kişi ile ulusal seviyede aranan 5 firarinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Suçluların iadesi; Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan gibi geniş bir coğrafyadan sağlandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan İ.F, E.T, A.B, K.B, D.H, Ö.V, M.D, R.Ö, R.Y, M.U, O.Y. ve İ.D. isimli şahıslar ile ulusal düzeyde aranan B.G, M.D, S.T, M.S. ve H.M.K'nin yakalanarak Türk adaletine teslim edildiğini belirtti.

CİNSEL İSTİSMARDAN CİNAYETE KADAR HER SUÇ VAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri, MİT ve ilgili emniyet birimlerinin (Kaçakçılık, Organize Suçlar, İstihbarat, Narkotik, Asayiş, Siber Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları) koordinasyonunda yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Uyuşturucu madde ithal etme suçundan difüzyon mesajıyla aranan İ.F. Belarus'ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle aranan E.T. Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan A.B. Almanya'da, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kırmızı bültenle aranan K.B. ve Ö.V. Almanya'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan D.H. Almanya'da, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan M.D. Almanya'da, kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle aranan R.Ö. Irak'ta, nitelikli yağma ve hırsızlık suçlarından kırmızı bültenle aranan R.Y. Kırgızistan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan M.U. Kosova'da, göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan O.Y. Yunanistan'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan İ.D. Bosna Hersek'te, mala zarar verme, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçlarından ulusal seviyede aranan B.G. Azerbaycan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.D. Irak'ta, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan ulusal seviyede aranan S.T. İtalya'da, dolandırıcılık, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından ulusal seviyede aranan M.S. Gürcistan'da, dolandırıcılık suçundan ulusal seviyede aranan H.M.K. Kuzey Makedonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Açıklamasında kararlılık vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, arama kaydının türü ne olursa olsun, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp Türkiye'ye getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Yerlikaya, bu zorlu operasyonlarda görev alan tüm personeli tebrik etti.