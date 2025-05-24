Kırmızı bültenli firarilere Avrupa’da şok baskın!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan üç zanlının Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, “Bizden kaçamayacaklar” ifadeleriyle operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Almanya’da yakalanan Ç.A. “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama”, Hırvatistan’da yakalanan M.D.Ç. ise “reşit olmayan kişiye cinsel saldırı” suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Yine Almanya’da yakalanan H.D. ise “uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek” suçundan ulusal seviyede aranıyordu.

İADE SAYISI 337’YE YÜKSELDİ

Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde toplam 337 suçlunun Türkiye’ye iadesinin sağlandığını belirterek, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." dedi.