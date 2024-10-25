Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Mardin'de önemli bir operasyona imza atıldı.

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş, Mardin'in Artuklu ilçesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Opersayonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü mensubu Aktaş'ın, "Gürz-19" operasyonu kapsamında Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek." ifadesini kullanan Ali Yerlikaya, "Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü mensubuyla birlikte M16 tüfek, 1 AKİS tüfek, 5 dolu M16 şarjörü, 5 dolu AKİS şarjörü, 4 el bombası, 2 taşınır powerbank, 3 dürbün, 1 mühimmat yeleği, 1 sırt çantası, 1 termal şemsiye, 1 termal güneş paneli, 4 hilti şarj aleti, 1 ses kayıt cihazı, 1 el feneri ele geçirildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." dedi.