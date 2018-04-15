Son dakika haberleri... Terör listesinde aranan 1 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yapılan operasyonda kırmızı listede aranan terörist Birdal Burhanlı'nın öldürüldüğü açıklandı.

Bölücü terör örgütü PKK, sözde lider kadrosundan birini daha kaybetti. Açıklamayı Genelkurmay Başkanlığı yaptı.



Irak kuzeyindeki Hakurk-Kani Rash bölgesine 21 Mart'ta düzenlenen hava harekatı PKK'lı Birdal Burhanlı'nın öldürüldüğü açıklandı.



Kırmızı listede yer alan kod adı "Agiri Mazlum Pirdoğan" olan terörist Burhanlı, sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görev yapıyordu.



PKK'nın bahar hazırlığına da geçit verilmiyor. Tunceli Nazimiye kırsalında örgüte ait biri 4 girişli olmak üzere toplam 3 sığınak tespit edildi.



Sığınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.







Ağrı Doğubayazıt'ta ise bir bölümü İran sınırında olan Küçük Ağrı Dağı'na sızmaya çalışan bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.



Çatışmada 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi, çok sayıda terörist de yaralı olarak kaçtı.



Bölgede hava destekli operasyon devam ediyor



ulusal.com.tr