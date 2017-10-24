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Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Emniyet müdürleri ve komiserler için gözaltı kararı

Kırşehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında emniyet müdürleri ve komiserlerin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Emniyet müdürleri ve komiserler için gözaltı kararı

Kırşehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 17 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, halen görevde bulunanlar ile kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında ihraç edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Kırşehir merkezli, Ankara, Kayseri ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Aralarında 4. sınıf emniyet müdürleri, komiserler ve polislerin de olduğu şüphelilerin bir kısmının Bank Asya hesaplarında şüphe çeken hareketler olduğu ileri sürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kırşehir #fetö #pdy #operasyon
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