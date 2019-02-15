Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatının 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars’ta icra edildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyrudua "Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars’ta icra edilmektedir. Tatbikatın basın duyurusu yayımlanmıştır" denildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise konuya dair şu açıklamayı yaptı:



"1. Kış-2019 Tatbikatı; 9’uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, 04-22 Şubat 2019 tarihleri arasında, Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan HAMLI Atış ve Tatbikat Alanı/Kars’ta icra edilmektedir.



2. Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek harekâtın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dâhil muharebe imkân ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini arttırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır.



3. Tatbikata; Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar katılmaktadır. Ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel iştirak etmektedir."



ulusal.com.tr

