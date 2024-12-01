Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası!

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası!
Yayınlanma:

 Uygulama, 1 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Denetimlerde kış lastiği taktırmayan sürücülere 4.069 TL para cezası kesiliyor. Bu ceza miktarının, 1 Ocak 2025'te Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranına göre güncelleneceği belirtildi.

Zorunlu ve Tavsiye Edilen Kullanım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemelerine göre, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği takılması zorunlu. Özel otomobiller içinse bu uygulama yasal bir mecburiyet olmasa da sürücülere güvenlik açısından kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.

Kış Lastiği Masrafları

Lastik değiştirme ücretleri jant boyutuna göre farklılık gösteriyor:

13-14 inç: 600 TL
15-16 inç: 750 TL
17 inç: 850 TL
18 inç: 950 TL
19 inç: 1.100 TL
20-21 inç: 1.250 TL
Ayrıca, lastik otel hizmetleri de değiştirme ücretine yakın bir bedelle sunuluyor.

Denetimler ve Cezalar

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti. Denetimlerde, kış lastiği taktırmayan sürücülere 4.069 TL para cezası kesilirken, kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi.

8 milyonluk vurgun: sahte polis ve savcı çetesi çökertildi8 milyonluk vurgun: sahte polis ve savcı çetesi çökertildiYurt
kış lastiği ceza
Günün Manşetleri
Meteoroloji sarı kod verdi
Perinçek: Türkiye doğru tarafı seçmek zorunda!
BM Temsilcisine Türkiye’den sert yanıt
Prof. Dr. Gülümser Heper Vatan Partisi’nde
HTŞ, Amerika ve İsrail'in piyonudur!
Asya’dan Filistin’e antiemperyalist cepheden birlik çağrısı
Kayseri'de fabrika yangını
DEM Partili Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı
Halep saldırısını destekleyenlere uyarı
Güngören'de enkaz altında kalan işçi aranıyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji sarı kod verdi Meteoroloji sarı kod verdi
Bakan Şimşek: Türkiye ticaret anlaşmalarıyla dirençli olacak Bakan Şimşek: Türkiye ticaret anlaşmalarıyla dirençli olacak
HTŞ'nin lideri Cevlani öldürüldü mü? HTŞ'nin lideri Cevlani öldürüldü mü?
Altın alacaklar dikkat: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın alacaklar dikkat: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
8 milyonluk vurgun: sahte polis ve savcı çetesi çökertildi 8 milyonluk vurgun: sahte polis ve savcı çetesi çökertildi