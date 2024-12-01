Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası!

Uygulama, 1 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Denetimlerde kış lastiği taktırmayan sürücülere 4.069 TL para cezası kesiliyor. Bu ceza miktarının, 1 Ocak 2025'te Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranına göre güncelleneceği belirtildi.

Zorunlu ve Tavsiye Edilen Kullanım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemelerine göre, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği takılması zorunlu. Özel otomobiller içinse bu uygulama yasal bir mecburiyet olmasa da sürücülere güvenlik açısından kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.

Kış Lastiği Masrafları

Lastik değiştirme ücretleri jant boyutuna göre farklılık gösteriyor:

13-14 inç: 600 TL

15-16 inç: 750 TL

17 inç: 850 TL

18 inç: 950 TL

19 inç: 1.100 TL

20-21 inç: 1.250 TL

Ayrıca, lastik otel hizmetleri de değiştirme ücretine yakın bir bedelle sunuluyor.

Denetimler ve Cezalar

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti. Denetimlerde, kış lastiği taktırmayan sürücülere 4.069 TL para cezası kesilirken, kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi.