Kış lastiği uygulaması başladı: İşte uymayanların cezası!
Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı.
Uygulama, 1 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Denetimlerde kış lastiği taktırmayan sürücülere 4.069 TL para cezası kesiliyor. Bu ceza miktarının, 1 Ocak 2025'te Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranına göre güncelleneceği belirtildi.
Zorunlu ve Tavsiye Edilen Kullanım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemelerine göre, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği takılması zorunlu. Özel otomobiller içinse bu uygulama yasal bir mecburiyet olmasa da sürücülere güvenlik açısından kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.
Kış Lastiği Masrafları
Lastik değiştirme ücretleri jant boyutuna göre farklılık gösteriyor:
13-14 inç: 600 TL
15-16 inç: 750 TL
17 inç: 850 TL
18 inç: 950 TL
19 inç: 1.100 TL
20-21 inç: 1.250 TL
Ayrıca, lastik otel hizmetleri de değiştirme ücretine yakın bir bedelle sunuluyor.
Denetimler ve Cezalar
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti. Denetimlerde, kış lastiği taktırmayan sürücülere 4.069 TL para cezası kesilirken, kurallara uyan sürücülere teşekkür edildi.