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Kış meyveleri neye iyi gelir? Kış meyvelerinin önemi

Kış aylarının en tatlı meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte salgın hastalıklar da kendini göstermeye başladı. Bağışıklık sistemimiz zayıfladığı an kapımızı çalıyorlar. Hastalıklardan korunmanın en doğal yolları şimdi haberimizde.

Kış meyveleri neye iyi gelir? Kış meyvelerinin önemi

Kış mevsimi salgın hastalıkları da beraberinde getirdi. Kış meyveleri bir çok hastalığa karşı koruyucu özellik taşıyor. Bunların başında da elma geliyor. Elmanın kabuklu olarak tüketilmesi öneriliyor.

Sulu ve tatlı bir meyve olan armut, bağırsak sağlığı açısından oldukça faydalı. Ancak elma gibi armudun da kabuklu olarak tüketilmesi gerekiyor.

Bronşit ve öksürük tedavisinde kullanılan ayva, bakın yiyene daha ne faydalar sağlıyor?

Portakal ve mandalina sadece vitamin bakımından değil, lif yönüyle de zengin. Diyetisyen Sevde İnce Arseven, ‘mutlaka tüketin’ diyor.

HABER-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kış meyveleri #kış meyveleri nelerdir? #kış meyveleri neye iyi gelir?
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