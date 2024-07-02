Kışkırtma girişimleri başarılı olamadı! Pek çok ildeki eylemleri polis büyümeden önledi

Kayseri'de Suriyeli bir çocuğa cinsel istismar vakası kışkırtmaya zemin hazırladı. Türkiye-Suriye yakınlaşmasının yaşandığı, Erdoğan ve Esad'ın görüşmesinin planlandığı günde kışkırtmanın fitili ateşlendi. Suriyeli göçmenler hedef alındı. Olaylar diğer illerde de vuku buldu. Polis 500'e yakın kişiyi yakaladı.

Kayseri'deki gerginlik akşam saatlerinde de devam etti. Melikgazi ilçesinde Suriyelilerin iş yerlerine zarar verildi.

Kilis, Hatay, Konya, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de benzer olaylar yaşandı, başı bozuk guruplar ortalığı karıştırmak istedi. "Suriyeli istemiyoruz" sloganlarıyla yürüyüş yapıldı.

Polis kamu düzenini bozmaya çalışanlara göz açtırmadı. Eylemlerde 474 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 285'inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kaydı olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları uyardı. "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım" dedi. Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında, "Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.



Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 4️⃣7️⃣4️⃣ şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2024

Gaziantep Valiliği de kentte çıkan olaylar üzerine yetkili kaynaklar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Valilik, sosyal medyada yer alan "Savaş başlasın" şeklindeki videonun 2021'de çekildiğini belirtti. Paylaşım yapan yabancı uyruklunun o tarihte sınır dışı edildiğini bildirdi.