Kıtaları birleştiren adımlar: Ziraat Bankası'ndan ONE RUN desteği

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği ONE RUN koşusu, 7 Haziran 2026 tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gerçekleştirildi. Ziraat Bankası, toplumsal gelişime katkı sağlayan projelere verdiği destek kapsamında organizasyonun paydaşları arasında yer aldı.

İki kıtayı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde yapılan etkinlik, engelli ve engelsiz bireyleri aynı parkurda buluşturdu. Organizasyon, rekabetten ziyade dayanışma, empati ve birlikte başarma ruhunu temel aldı. Koşu sırasında farklı hayat hikâyelerine sahip katılımcılar bir araya gelirken, sporun kapsayıcı ve insanlar arasında bağ kuran yönü ön plana çıkarıldı.

TOPLANAN GELİRLER NEREYE GİDECEK?

ONE RUN etkinliğinden elde edilen tüm gelirler, ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere aktarılacak. Toplanan fonlar; öğrencilerin öğrenim bursları, spor malzemesi destekleri, rehabilitasyon hizmetleri ile ortez ve protez tedavi süreçlerinin finansmanında kullanılacak. Organizasyon bu yapısıyla sporun sosyal sorumluluk boyutunu ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir model oluşturdu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, organizasyona ve sporun dönüştürücü etkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Kurumun toplumsal sorumluluklarına vurgu yapan Çakar ''Ziraat Bankası olarak yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal gelişime de katkı sunmayı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Spor; farklılıkları ortak hedeflerde buluşturan, dayanışmayı güçlendiren ve toplumsal bağları kuvvetlendiren evrensel bir değerdir. ONE RUN gibi organizasyonlar ise sporun dönüştürücü gücünü en anlamlı şekilde ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasını destekleyen projelerin önemini belirten Çakar, “Engelli ve engelsiz bireylerin aynı parkurda yan yana koştuğu ONE RUN; eşitlik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Toplumsal farkındalık oluşturan, bireyler arasındaki engelleri kaldıran ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren bu tür projelerin içinde yer almaya devam edeceğiz.” dedi.

PROFESYONEL KULÜPLERDEN SOSYAL PROJELERE DEV YATIRIM

Çakar, spora sağlanan finansal ve manevi desteğin yalnızca belirli organizasyonlara yönelik olmadığını, uzun yıllara yayılan güçlü bir vizyona dayandığını kaydetti.

Sporun topluma kazandırdığı değerlerin altını çizen Çakar, bankanın bu alandaki yaklaşımını ve önceliklerini şu sözlerle aktardı:“Türk sporunun gelişimi, gençlerin sporla buluşması ve uluslararası başarıların artması adına uzun yıllardır farklı branşlarda önemli destekler sağlıyoruz. Sporun; disiplin, emek, mücadele ruhu ve takım çalışması gibi değerleri topluma kazandırdığına inanıyoruz. Bu nedenle yalnızca profesyonel spor kulüplerine değil, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasına katkı sağlayan sosyal projelere de destek vermeyi önemsiyoruz.”

Uzun yıllardır Türk sporunun gelişiminde rol oynayan banka, profesyonel arenada özellikle voleybol branşında Ziraat Bankkart takımıyla öne çıkıyor. Ekip; Efeler Ligi'nde elde ettiği şampiyonluklar, Türkiye Kupası'ndaki başarıları ve son dönemde Avrupa organizasyonlarında aldığı önemli derecelerle Türkiye'yi temsil ediyor.

Bankanın spor faaliyetleri sadece voleybolla sınırlı kalmıyor. Futbol, basketbol ve koşu gibi ana spor dallarının yanı sıra gençlik spor projeleri de öncelikli destek alanları arasında bulunuyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla, gençleri sporla buluşturmayı teşvik eden çeşitli organizasyonlara kesintisiz kaynak aktarılıyor.

KITALARI AŞAN BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ

Kurumun spor stratejisinin temel direklerinden birini toplumsal kapsayıcılık oluşturuyor. Sporun herkes için erişilebilir olması gerektiği prensibiyle yola çıkılarak, engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlayan organizasyonlara ağırlık veriliyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilen ONE RUN etkinliği, bu vizyonun somut bir örneği olarak konumlanıyor. Etkinlik, sporun salt fiziksel bir aktivitenin ötesine geçerek toplumsal dayanışma, birlik duygusu ve ortak yaşam kültürünü besleyen bir araç olduğunu gösteriyor. Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de topluma değer katan, sporun birleştirici gücünü merkeze alan ve sosyal fayda üreten organizasyonların içerisinde yer almayı sürdürecek.