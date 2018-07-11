Avusturya'da fırın işleten Halim Ş, Adnan Oktar'ın grubuna katılan kızı M.Ş'yi kurtarmak çok çabaladığını, yapılan operasyondan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Avusturya'da fırın işleten Halim Ş, Adnan Oktar'ın grubuna katılan kızı M.Ş'yi kurtarmak çok çabaladığını, yapılan operasyondan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.



Halim Ş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının Viyana'da üniversite okurken bir arkadaşının vasıtasıyla gruba dahil olduğunu belirtti.



Oktar grubunun kızının eşinden boşanmasına neden olduğunu ve kızının İstanbul'da gelerek burada Anadolu Yakası'nda bir evde kalmaya başladığını anlatan Halim Ş, şöyle konuştu:

"Nasıl yapıldığını bilmiyorum ama kızım arkadaş kurbanı oldu. Hatta kızımın Trabzonlu arkadaşı da gitmiş ama çocuğu var diye kabul etmemişler. Kızımın çocuğu olmadığı için kabul etmişler. Çoğu zaman bir takım kurumlarla, insanlar iletişime geçerek yardım almak istedim. Benim ona söyleyecek bir şeyim yok ancak biz insanız, babayız. Kaç yaşına gelirse gelsin benim kızım. Kabullenemediğimiz çok şey oldu ama kızımı oradan çıkartmak istedim. Başarılı olamadım. Eşim bile bu olaylardan dolayı rahatsızlık geçirdi, malulen emekli oldu."



M.Ş'nin Avusturya'da düzenlenen İslam tarihi konusundaki bir yarışmada birinci olduğunu da dile getiren Halim Ş, şöyle devam etti:

"Kızım boş bir insan değil. Vazgeçiremedik. Benim kızımın İngilizcesi ve Almancası iyi olduğu için çeviriler yapıyor. Kızım 2 kişiyle birlikte kalıyordu. Hatta ben onlara 'Gelin size babalık yapayım. Ofis açalım size burada. Özel yeriniz olsun. Adnan Oktar adına çeviri yapmayın, kendi işiniz yapın' dedim. Kızım, onlar için altın yumurtlayan tavuktu. Kitaplar, dergiler onlar sayesinde basıldı. 'Biz yerimizden memnunuz. Allah’ın izniyle cenneti kazanacağız' diyorlardı. 'Sizi, bu yaptıklarınızdan sonra cehennem bile kabul etmez kızım. Hırsızlık yapıyorsunuz, başkalarının fikirlerini çalıyorsunuz. Bizim kültürümüze yakışmıyor' dedim ama dinlemediler." diye konuştu.



Kızının ailesinin yanına dönmesini istediğini anlatan Halim Ş, operasyonun daha önce yapılmasını beklediğini kaydederek, "Ülkemizin adaleti geçtir ama sağlıktır. Bu operasyon sevindirdi hatta sevindirdi kelimesi bile yetmez. Sorumlu ve ön ayak olan kişilerden Allah razı olsun. Çocuğumuz inşallah yanımıza döner." ifadelerini kullandı.

