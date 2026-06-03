Kızı 'Babam tuttu, dedem bıçakladı' demişti: Kan donduran vahşette ilk duruşma!

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Barış Arslan ve babası Kudret Arslan'ın yanı sıra maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanının iddianame özetini okumasıyla başlayan duruşmada, sanıklar "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısında savunma yaptı. Gerçekleştirilen ilk oturumun ardından ara kararını açıklayan mahkeme, davanın 22 Eylül'e ertelenmesine hükmetti.

"EŞİMİN TELEFONUNDA BAZI KONUŞMALAR GÖRDÜM"

Savunmasını yapan Barış Arslan, 2018 yılında evlendiği eşiyle son üç yıldır problemler yaşadıklarını ve aldatıldığından şüphelendiğini iddia etti. Evdeki güvenlik kameralarının bir dönem kapandığını ileri süren Arslan, ifadesinde olay gününe dair detayları şu sözlerle aktardı: "Eşimin telefonunda bazı konuşmalar gördüm. Cüzdanında 'Tarık eşinden ayrılacak, Tarık Başak'ı çok seviyor' yazılı bir not buldum. Başak'a sordum, 'Ben artık seni sevmiyorum.' dedi. Olaydan 10 gün önce evden ayrıldım. Her şeyi arkadaş gibi olduğum babamla paylaşırım. Babam bu süre zarfında yanımda olmak istedi. Olay günü öğlen ailenin yanına gittik. Amacımız, aileyle birlikte Başak'ın yanına gitmekti."

Arslan ayrıca, olay günü babasıyla Başak Gürkan Arslan'ın tartıştığını ve kendisinin onları ayırmaya çalıştığını savundu.

"NAMUSUMU TEMİZLEDİM DEDİM"

Oğlunun evliliğindeki sorunları olaydan kısa bir süre önce öğrendiğini öne süren sanık Kudret Arslan, gelininin kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Cinayet anını anlatan Kudret Arslan, savunmasında mahkeme heyetine şunları kaydetti: "Olaydan bir gün önce Didim'den Ankara'ya geldik. Başak beni görünce küfür etti ve ben çok sinirlendim. Başak'a yumruk attım, dışarı götürmeye çalıştım. Mutfağa girdim, elime rastgele bir bıçak aldım. Bir kere bıçak vurduğumu hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum, kendimi kaybetmişim. Eşimi de yakın zamanda kaybettim, psikolojim iyi değildi. Kapının önünde 'Sizi bir pislikten temizledim.' demedim, sadece 'Namusumu temizledim.' dedim. Çok pişmanım, oğlumun bir suçu yok, keşke beni tutsaydı. Başak'ın ailesinden çok özür diliyorum."

ACILI ANNEDEN İSYAN: "BUNLAR CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ"

Duruşmada söz alan maktulün annesi Makbule Gürkan, sanıkların iddialarını kesin bir dille reddetti. Kızının evliliği bitirmek için çabaladığını ve ihanet iddialarının asılsız olduğunu belirten Gürkan, "Kızıma iftira atıyorlar, asla ihanet etmedi. Olay günü eve geldiler, bir protokol getirip, 'Bunu imzalayın, bana dükkanı verin.' dediler. Babası Kudret Arslan, iddia ettikleri aldatma meselesi yüzünden çok sinirliydi. 'Ben onun boynunu kopartırım, onu keseceğim, öldüreceğim, oğlumu nasıl aldatır.' diyordu. Ciddiye almadık. Bunlar cinayeti önceden planlamış." ifadelerini kullandı.

Maktulün babası Celal Gürkan da eşinin beyanlarına katıldığını belirterek sanıklardan şikayetçi oldu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Başak Gürkan Arslan ile Barış Arslan, 9 Eylül 2025 tarihinde boşanma protokolünü görüşmek için Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi'ndeki evde buluştu.

Çiftin 5 yaşındaki çocuklarının da bulunduğu adrese, Barış Arslan ve babası Kudret Arslan'ın gelmesiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddianamede, Kudret Arslan'ın Başak Gürkan'ı yumruklayarak yere düşürdüğü, bu sırada Barış Arslan'ın maktulü saçından sürükleyerek evin dışına çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Olayın devamında Kudret Arslan'ın elindeki bıçakla maktulün üzerine oturarak genç kadını birçok kez bıçakladığı ve maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisi dosyada yer aldı.

İddianamede savcılık, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini belirterek, her iki ismin de "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.