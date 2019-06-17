Sosyal medyada ‘Kızıl Elma Birlikteliği’ tartışıldı. Farklı görüşlerden kullanıcılar, 2003’te Öncü Gençlik İstanbul Başkanı Mehmet Perinçek ile Ülkü Ocakları İstanbul Başkanı Levent Temiz’in öncülüğünü üstlendikleri ‘Kızıl Elma’ mitinginin yeniden yapılmasını istedi

Twitter kullanıcıları ‘Kızıl Elma Birlikteliği’ tartışması yaptı. Kullanıcılar, 2003’te Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul Başkanı Mehmet Perinçek ile İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Levent Temiz’in önderliğinde düzenlenen Öncü Gençlik-Ülkü Ocakları ortak mitingine atıfta bulundular. O zaman bu birliktelik basına “Kızıl Elma Birlikteliği” şeklinde yansımıştı. Sol görüşlü, Atatürkçü, milliyetçi, kullanıcılar, tartışmanın sonunda, böyle bir mitingin yeniden düzenlenmesi fikrinde anlaştılar.







‘VATANSEVER ENERJİMİZİ BİRBİRİMİZİ KIRMAMIZ İÇİN KULLANDILAR’



Twitter üzerinden ‘Nevzat’ kullanıcı adlı bir kişinin, “Nereden nereye... Ülkemizin, SÜPERNATO tarafından teröre boğulduğu 1977 ve sonrası, Bahçeli’nin adının da sağcı terörle anıldığı ve gizli bir el tarafından korunduğu yıllar... Ve 2019’da Bahçeli: Türkiye NATO üyeliğini sorgulamalı” şeklindeki paylaşımının ardından bu tweete cevap gecikmedi. ‘Emir’ kullanıcı adlı kişi, “O karanlık yıllarda Süpernato’nun bir de solcu terörü vardı. Nedense akıllara hiç gelmez” diye yazdı. ‘CENGTÜRK’ kullanıcı isimli kişiyse konuşmaya şöyle dahil oldu: “Emir kardeşim Türkiye, 1974 Kıbrıs Hareketini yapınca, ABD kontrolünden çıktığını gördüğü ülkemize önce amborgo uyguladı sonra ülke evlatlarının vatansever enerjisini birbirini kırmakla harcattı. Sağdan-soldan binlerce vatan evladı birbirini katletti İşte bizim hikayemiz. Bugün gibi... 1974 Kıbrıs Barış Hareketimizi hazmedemeyen ABD ve yancıları, ülkemizde sağ-sol çatışmasının fitilini ateşledi. Türkiye binlerce vatan evladının her gün birbirini katletmesiyle ülke adım adım 12 Eylül Amerikancı faşist darbeye götürüldü. Hala ders almayanlar var. Emir kardeşim soğuk savaşının bu arkaik/fosil düşünceleri, senin vatanseverliğinin tırnağı bile olmaz. Sen benim ülküdaşımsın, yoldaşımsın çünkü Türkiye ortak sevdamız. Biz vatanımıza toprağımıza milletimize halkımıza bayrağımıza ölümüne bağlıyız.”



KIZIL ELMA PAYDASINDA BİRLİK VE SEVGİ MESAJLARI



“CENGTÜRK” adlı kullanıcının paylaşımının ardından gelen yorumlarda 2003’te gerçekleştirilmiş olan Kızıl Elma birlikteliğine vurgu yapıldı. Yazışmalar şu şekilde devam etti: “Havasına da ve suyuna da, gökyüzü de MAVİ VATAN!” Bir başka kullanıcı, “Gereksiz bir tartışma olmuş diyecektim ama sonu güzel bağlanmış. Bu mecraya ilk geldiğim 2016 sonlarında dedim ki: Gelecek sağ eliyle bozkurt, sol eliyle yumruk yapan Türkler’in olacaktır NOKTA”. Kendisini “Ülkücünün partisi MHP’li” olarak tanıtan Alper Karaer adlı kullanıcı, şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir adım ilk defa sanırım 2003-2004 yılllarında Kızıl Elma Birlikteliği adı altında yapılmıştı. Ben o dönem üniversitede idim ve Ülkü Ocaklarında görevliydim. Düzenlenen seminerlere karşılıklı davetlere katılıyorduk. Birden bu kesildi. Sizce tekrar olabilir mi?” Alper Karaer’in “Kızıl Elma Birlikteliği tekrar olabilir mi?” sorusundan sonra “neden olmasın” paylaşımları yapılarak konuşmaların altına “Bozkurt” ve “Yumruk” işaretleri yapılarak destek belirten ifadeler paylaşıldı.



PERİNÇEK: BİRLİKTELİK ALANLARA YANSIMIŞTI



Kızıl Elma Birlikteliği sürecinin öncülerinden Mehmet Perinçek, Aydınlık’a konuştu: “Bu birliktelik ABD’nin Irak’a saldırısı dönemine dayanıyor. ABD Irak’a saldırırken Türkiye’yi de hedef alıyordu. Türkiye belki de kurtuluş savaşından sonra en büyük tehditlerle yüz yüze gelmişti. Önemli tepkiler oluşmaya başlamıştı. Bir bakılıyordu Ülkü ocakları bir etkinlik yapıyor, bir taraftan Vatan Partisi Öncü Gençlik eylem yapıyordu. Kıbrıs konusuyla alakalı bir miting düzenlenmişti. Ülkü Ocakları, Öncü gençlik, Saadet Partisi ve tabii ki Vatan Partisi de oradaydı.



“Bu birliktelik en çok Mehmetçiğin başına çuval geçirildikten sonra büyüdü. Zaten Kıbrıs mitinginde bir araya gelinmişti bunun üzerine görüşmeler yapıldı. ‘Mehmetçik Coni’ye Kalkan Olamaz’ başlığıyla 30 Ağustos’da bir miting düzenleyelim dedik. Fikir ayrılıkları olursa olsun, fakat Türkiye’nin milli menfaatleri çevresinde Türk Gençliği biraradadır mesajını dosta düşmana verelim istedik. Mitingi de düzenledik.”



‘ERGENEKON SÜRECİNİ HIZLANDIRDI’



“Bu da ABD ve FETÖ’yü rahatsız etti. Hatta ABD Büyükelçiliği katılımcıları tek tek arayarak elçiliğe davet ettiler. Ülkü Ocakları Başkanı Levent Temiz’i de arayıp davet ettiler, kabul etmedi. Diğer katılımcıları da tek tek çağırdıklarını biliyoruz. Bu arada Ergenekon kumpası da hızlandı. Çünkü ABD’nin en korktuğu şey vatansever güçlerin bir araya gelmesiydi. Bu mitingi bir Ergenekon mitingi, bir suç ve terör mitingi olarak göstermek istediler. İddanamelerine de koydular.”



TÜM ALANLARDA MİLLİ İTTİFAK



“Bu birliktelik, Türkiye’nin önündeki çözümü de ortaya koymaktadır. Geçmişte kalmış bir eylem değildir. Bugün de farklı biçimlerde devam etmektedir. Öncü Gençlik ve Osmanlı Ocakları’nın 19 Mayıs’ta yan yana gelmesi çok sevindirici oldu. Bu birlikteliğin gençliğin bütün kesimlerini kapsamasını bekliyoruz.”



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