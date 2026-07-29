Kızıl Sakal'dan acı haber! MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

Onu milyonların tanıdığı bir isim haline getiren dönüm noktası ise 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye programı oldu. Yarışma maratonu boyunca sergilediği disiplinli tavırları ve lezzet odaklı tabaklarıyla dikkat çeken şef, bu performansı sayesinde çok geniş bir hayran kitlesi edindi.