Kızıl Sakal'dan acı haber! MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye 2021 birincisi ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan 37 yaşındaki ünlü şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Yakınlarının bir süredir haber alamadığı Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine adli makamlarca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Gastronomi dünyasını yasa boğan olay, ünlü şefin İstanbul Kilyos'taki ikametgahında meydana geldi. Kilyos'taki evinde tek başına yaşadığı öğrenilen ve dünden bu yana kendisiyle hiçbir şekilde iletişim kurulamayan Kaşıkçı'yı kontrol etmek amacıyla adrese gidildiğinde, başarılı şef hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk incelemelerde, 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği kesinleşti.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili adli soruşturma başlattı.
EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
Aslen Tokatlı olan, evli ve bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, mesleki kariyerine İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfak ekiplerinde uzun yıllar görev alarak başladı.
Şehir hayatının ardından bir dönem rotasını Çanakkale'ye çeviren Kaşıkçı, Gökçeada'ya yerleşerek burada bir sörf otelinde başşeflik pozisyonunu üstlendi.
Onu milyonların tanıdığı bir isim haline getiren dönüm noktası ise 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye programı oldu. Yarışma maratonu boyunca sergilediği disiplinli tavırları ve lezzet odaklı tabaklarıyla dikkat çeken şef, bu performansı sayesinde çok geniş bir hayran kitlesi edindi.
Zorlu sürecin sonunda şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Kaşıkçı, zaferinin ardından yeniden İstanbul'a dönüş yaptı.
Hayatını kaybetmeden önce kariyerine kendi işletmesinde devam eden başarılı isim, 'Kızıl Sakal Sandviç' adını verdiği restoranı işleterek gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu.