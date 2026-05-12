Kızılay 2026 vekaletle kurban kesim bedellerini ve dağıtım planını açıkladı

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekâletle kurban kesim kampanyasına bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla devam ediyor. Kampanya ile Kurban Bayramı'nın bereketinin Türkiye ve Gazze başta olmak üzere dünya genelinde milyonlarca kişinin sofrasına taşınması planlanıyor.

VEKALET BEDELLERİ BELLİ OLDU

Vatandaşlar, 2026 yılı için belirlenen 17 bin 250 TL'lik yurt içi ve Gazze/Filistin vekâlet bedelini döviz cinsinden de ödeyebiliyor. Bu bölgeler için döviz ile ödeme yapacak bağışçıların 385 dolar, 330 euro veya 285 sterlin yatırması gerekiyor. Yurt dışı kurban vekâleti vermek isteyenler için belirlenen 6 bin 350 TL'lik tutarın döviz karşılığı ise 145 dolar, 125 euro veya 105 sterlin olarak açıklandı.

HANGİ ÜLKELERE DAĞITIM YAPILACAK?

Kızılay, operasyonlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra farklı kıtalardaki toplam 30 ülkede yürütecek. Afrika kıtasında Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fildişi Sahilleri, Gine, Kamerun, Kenya, Malawi, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo ve Uganda'da dağıtımlar yapılacak. Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Pakistan hedeflenirken; Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya; Ortadoğu'da ise Irak, Suriye ve Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak. Yurt dışında vekâletle kesimi yapılan kurbanlar doğrudan taze et olarak pay edilecek.

Sınır kapılarından insani yardım geçişinde yaşanan düzensizlikler, Gazze ve Filistin'e yönelik yardımlarda farklı bir yöntemin izlenmesini zorunlu kıldı. Bu bölge için bağışlanan kurbanlar Türkiye'de kesilip kavurma konservesi haline getirildikten sonra bölgeye sevk edilecek.

Yurt içi ve Gazze/Filistin kesimleri Diyarbakır, Van, Kayseri, Konya ve Ankara'da yer alan modern ve hijyenik kombinalarda gerçekleştirilecek. İşlemler, noter denetiminde, veteriner hekim ile din görevlilerinin gözetimi altında ve vekâlet sahibinin ismi okunarak yapılacak.

ETLER NASIL BOZULMADAN SAKLANIYOR?

Kızılay'ın 20 yıldır uyguladığı kurban modeli doğrultusunda, kesilen kurban etleri İzmir'de bulunan anlaşmalı kombina tesisinde kavurma konservesine dönüştürülüyor. Bu işlem etlerin raf ömrünü uzatarak, şubeler aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına imkan sağlıyor. Üretilen konserveler, aynı zamanda Kızılay aşevlerinde sıcak yemek yapımında da değerlendiriliyor.

BAĞIŞÇI HER ADIMDAN HABERDAR OLACAK!

Kurumun uyguladığı kurban modeli; vekâlet, bilgilendirme, kesim, konserveleme, dağıtım ve kesim sonrası bilgilendirme olmak üzere 6 aşamadan oluşuyor. Vekâletin alınmasıyla birlikte bağışçılara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Kesim süreçleri tamamlandıktan sonra da yine aynı iletişim kanallarıyla vekâlet sahiplerine bilgi iletiliyor.

Bağış işlemlerini gerçekleştirmek isteyen hayırseverler; Kızılay'ın resmi internet sitesi www.kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması ve tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarını kullanabiliyor. Ayrıca 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yapılabiliyor. Süreç hakkında bilgi almak ve bağış yapmak için yurt içinden 168, yurt dışından ise 0 212 168 00 00 numaralı ücretsiz danışma ve bağış hattı aranabiliyor. İşlemler ülke genelindeki Kızılay şubelerinden de yürütülüyor. Kızılay, kurban hisse bedelleri ödemelerinde 2 ila 4 taksit imkanı sunuyor.