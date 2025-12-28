Kızılay 3 milyon kan bağışına ulaştı: Türkiye genelinde ihtiyaç karşılandı

Türk Kızılay, 2025 yılında hedeflediği 3 milyon ünite kan bağışını toplayarak Türkiye’deki hastanelerin ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kızılay 3 milyon kan bağışına ulaştı: Türkiye genelinde ihtiyaç karşılandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk Kızılay, 2025 yılında kan bağışı hedefi olan 3 milyon üniteye ulaştı. Toplanan bağışlarla Türkiye genelindeki hastanelerin kan ve kan ürünü ihtiyacı eksiksiz karşılandı.

Ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ile 350 mobil ve sabit ekiple yürütülen çalışmalar sayesinde her gün yaklaşık 1140 hastanenin ihtiyacı karşılanıyor.

Kızılay 3 milyon kan bağışına ulaştı: Türkiye genelinde ihtiyaç karşılandı - Resim : 1

3 milyonuncu kan bağışçısı Gaziantep İslahiye Adliyesi’nde görev yapan Zabıt Katibi Büşra Tokgöz oldu. Tokgöz, bağışının başka insanlara da örnek olmasını umduğunu söyledi.

Kan bağışının yüzde 46’sının düzenli bağışçılardan geldiği açıklandı. Kan toplama ve dağıtım sürecinde görev alan araçlar ise yıl boyunca 32 milyon kilometre yol kat etti.

Falcıların aylık geliri 2 milyon TL’yi aştı: Kafe ruhsatıyla yürütülen gizli kazançFalcıların aylık geliri 2 milyon TL’yi aştı: Kafe ruhsatıyla yürütülen gizli kazançGündem
Uyuşturucu soruşturması: Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındıUyuşturucu soruşturması: Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındıGündem
Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladıAsgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladıEkonomi
Türk Kızılayı kan bağışı kızılay
Günün Manşetleri
Falcıların aylık geliri 2 milyon TL’yi aştı
Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı
Rapçi Ege ve Miss Turkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Ankara’da özel tim destekli baskın
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Plastik poşetlerin satış fiyatına zam geldi
“ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz”
20 ilimizde yoğun kar yağışı bekleniyor...
4 şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
"Günümüzün Süleyman’ı Recep Tayyip Erdoğan''
Çok Okunanlar
Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladı Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladı
28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları 28 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
A101 31 Aralık 2025 Kataloğu: Isıtıcılarda Yılın Son İndirimi! (Aldın Aldın) A101 31 Aralık 2025 Kataloğu: Isıtıcılarda Yılın Son İndirimi! (Aldın Aldın)
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci itiraf etti... Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci itiraf etti...
Rapçi Ege ve Miss Turkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı Rapçi Ege ve Miss Turkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı