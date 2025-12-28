Kızılay 3 milyon kan bağışına ulaştı: Türkiye genelinde ihtiyaç karşılandı

Türk Kızılay, 2025 yılında kan bağışı hedefi olan 3 milyon üniteye ulaştı. Toplanan bağışlarla Türkiye genelindeki hastanelerin kan ve kan ürünü ihtiyacı eksiksiz karşılandı.

Ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ile 350 mobil ve sabit ekiple yürütülen çalışmalar sayesinde her gün yaklaşık 1140 hastanenin ihtiyacı karşılanıyor.

3 milyonuncu kan bağışçısı Gaziantep İslahiye Adliyesi’nde görev yapan Zabıt Katibi Büşra Tokgöz oldu. Tokgöz, bağışının başka insanlara da örnek olmasını umduğunu söyledi.

Kan bağışının yüzde 46’sının düzenli bağışçılardan geldiği açıklandı. Kan toplama ve dağıtım sürecinde görev alan araçlar ise yıl boyunca 32 milyon kilometre yol kat etti.