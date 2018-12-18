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Türkiye Kızılay Derneğinden 'kayyum' açıklaması
Türkiye Kızılay Derneğinden 'kayyum' açıklaması

Kızılay'a kayyum kararında yeni gelişme

Türk Kızılayınca, olağanüstü kongre için kayyum görevlendirilmesi kararının mahkeme tarafından yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendiği bildirildi.

Kızılay'a kayyum kararında yeni gelişme

Türkiye Kızılay Derneği, "Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin, olağanüstü kongre için üç kişinin görevlendirilmesini tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar ertelediğini, kararla Kızılaya tüm yargılama süreçleri bitinceye kadar fiilen bir kayyum heyetinin gelmesinin hukuken mümkün olmadığını" duyurdu. 

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin "2017-1906 esas - 2018-2128 karar sayılı gerekçeli kararında dernek yönetiminin herhangi bir suistimalinin ve görevi kötüye kullanma iddiasının bulunmadığının vurgulandığı, halihazırda Kızılay yönetiminin görevinin başında olduğunun altının çizildiği" ifade edildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:
"Kızılay Hukuk Müşavirliğinin, gerekçeli karardaki tedbire itirazını haklı görerek ek kararla düzelten mahkeme, verilen kararın olağanüstü genel kurul yapılmasına yönelik olduğunu, Kızılay yönetiminin görevinin başında olduğunu ifade etmiş, tereddütleri gidererek telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçme adına, olağanüstü kongre için üç kişinin görevlendirilmesini tüm yargılama süreçleri kesinleşinceye kadar ertelemiştir. Verilen karar ile Kızılaya tüm yargılama süreçleri bitinceye kadar fiilen bir kayyum heyetinin gelmesi hukuken mümkün değildir. Kızılayın üst mahkeme nezdinde kararın esastan düzeltilmesine yönelik itiraz süreci devam etmektedir."

Etiketler; #Türk Kızılayı
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