Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Afrin operasyonundan sonra maalesef Birleşmiş Milletler de göndermiş olduğu yardımlarla ilgili sınır kapılarındaki operasyonu durdurdu. Mesela bugün Hatay'da bir toplum merkezi açılışımız vardı. Ona katılmak için gelecek olan Avrupa Birliği'nden delegasyonları iptal ettiler" diye konuştu

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı 3. gününde başarıyla sürüyor.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Hatay'da CNN Türk canlı yayında konuştu.



Kınık canlı yayında önemli bilgiler verdi, "Türkiye olarak bölgede yalnız kaldık" dedi.



Kızılay Başkanı Kınık'ın açıklamaları şu şekilde:



Biz insanların kimliğine bakmaksızın o insanlara insani destek vermek arzusundayız. Şu anda barınma, gıda, kışlık, özellikle ısınma desteği, içme suyu, hijyen ve sağlık hizmetleri noktasında şu an sahada kapasitelerimizi artırmaya gayret ediyoruz.



Bir taraftan da acı bir gerçeği paylaşmak durumundayım. Dünyanın ilgisi azaldı. Uluslararası bir takım insani yardım aktörlerinin buraya ayırdığı kaynak azaldı. Burada Türkiye olarak yalnız kaldık. Afrin operasyonundan sonra maalesef Birleşmiş Milletler (BM) de göndermiş olduğu yardımlarla ilgili sınır kapılarındaki operasyonu durdurdu.



Mesela bugün Hatay'da bir toplum merkezi açılışımız vardı. Ona katılmak için gelecek olan Avrupa Birliği'nden (AB) delegasyonları iptal ettiler.



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