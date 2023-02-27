"AHBAP'a yapılan işlemi eleştirdim"

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, katıldığı özel bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Kınık, Kızılay Çadır ve Tekstil şirketinin günlük 2 bin çadır ürütme kapasite sahip olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:



- Cemiyetimiz biliyorsunuz 1868'den bu yana kesintisiz olarak devletine hizmet milletine destek için faaliyet gösteriyor. 1950'lerde kendi atölyesini kuruyor 70'lerde fabrikaya dönüştürüyor. Kendi ihtiyacı için depolarında stokluyor. Dünyaya da ihraç yapıyor. O günden bu yana bizim işimiz afetler, insani ihtiyaçlar için üretme. bunları ülkeler, BM ve Türkiye'deki Türk Kızılay ve TSK'da bunun gibi durumlara hazır olmak için ya öncesinde alıyorlar ya da afet esnasında da üretim devam ediyor ve satın alıyorlar. Bu milli kapasite hiç kapatılmamış. 150 yıldır değişen formatlarda devam etmiş. Bugünkü kapasitemiz aslında Kızılay Çadır ve Tekstil şirketimizin günlük 2 bin civarında kapasiteyi yakalayabilecek durumdayız. Afetten önce 300 civarında çalışanımız vardı şu anda 600 civarında çalışanımız var. Biz 12 ay imalat yapıyoruz. Bu bize sürekli lazım olan milli bir kapasite. Biz kendi öz kapasitemizi kendi kendimize yetecek tutmak durumundayız. Türkiye Afet Müdahale planımız var. Burada 25 farklı hizmet kümesi var. Bu sorumlular daha öncesinde olası senaryolar çalışırlar ve bu senaryolara göre ihtiyaç duyulabilecek olan ihtiyaç kapasiteleri belirlenir. Barınma hizmet kümesinin sorumlusu AFAD'dır. Hepimizin birbirimize destek rolleri vardır. AFAD'ın kendi ülkedeki depolarında en büyük sotğu AFAD tutuyor. Deprem olduğu gün AFAD'ın istemesine gerek yok ihtiyaç birlikte tespit edildi. Saatler içersinde çadırlar kamyonlara yüklendi. 54 bin 70 çadırımız kendi öz kapasitemiz. Bizim Kuzey Irak'ta tuttuğumuz bazı stoklarımız da vardı. Bunları da hemen ülkeye çektik. Çadırları kullanıma verdik. Görüntüler sevkiyatlar yapılmadan önce çekilmiş.