Kızılay'dan AHBAP'a 46 milyon TL'lik satış iddiası: Kerem Kınık ve Haluk Levent konuya açıklık getirdi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kızılay hakkında bir dizi iddia ortaya attı. Ağırel'in iddiasına göre Kızılay, deprem sonrası Haluk Levent'in başında olduğu AHBAP derneğine 46 milyon TL değerinde çadır satışı yaptı. Bu iddiaları Kızılay'a sorduğunu ve iddiaları Kızılay'a sorduğunu belirten Ağırel, Kızılay'dan aldığı, "Kızılay’ın afet öncesi elinde bulunan tüm barınma stokları AFAD koordinasyonu ile afet bölgesinde dağıtılmıştır.” cevabına karşın "Ancak üretim tesisinden de AHBAP’a 46 milyon TL çadır satışı gerçekleştirildi" ifadeleriyle iddiasını sürdürdü. O iddialara Kızılay'dan ve AHBAP'tan açıklama geldi.

KEREM KINIK AÇIKLAMA YAPTI

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi. Kınık, açıklamasında, "AHBAP ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır" ifadelerini kullandı. Kınık ayrıca, ihracat için imal edilen logosuz 2050 çadırın AHBAP'a satıldığını belirtti.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması şu şekilde:

Kızılay Çadır, Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir

Öncelikle Kızılayın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder

Ayrıca;

Barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD’ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder

Sağlık Bakanlığı, MSB gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların taleplerini üretir.

Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay’a aktarır, Kızılay da Afetler için gerekli olan Çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır.

AHBAP Derneği de Kızılayın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır’dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevkedip depremzedelerin hizmetine sunmuştur.

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de AHBAP derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır.

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük yaklaşık 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurtiçi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir.

AHBAP ve Kızılay Çadır'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.

AHBAP VE HALUK LEVENT DE KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

AHBAP derneğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tüm ülkede çadır üreten firmalarla iletişime geçtiklerini, Kızılay Çadır'ın elindeki 2050 çadır için sözleşme yaptıklarını belirtti.

AHBAP'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır.

O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik.

Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan’dan 1232 adet (8 tır) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da 918 adet (8 tır) çadır Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı.

AFAD ile temasa geçildi ve çadırların dağıtımını yapma konusunda bilgi verildi. Ayrıca 5-6 gün sonrasına teslim edilecek çadırlarla ilgili görüştüğümüz diğer firmalara da çadır siparişi verildi ve satın alındı.

Haluk Levent de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. AHBAP'ın açıklamasını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru" ifadelerine yer verdi.

Haluk Levent'in açıklamaları şu şekilde: