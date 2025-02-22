Kızılay'dan Ramazan yardım kampanyası: 7 milyon kişiye ulaşacak

Kampanyanın öncelikli bölgeleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il ile Filistin ve Suriye olacak. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bu Ramazan’da kalbimiz bir, soframız bir" sloganıyla başlatılan kampanyanın ayrıntılarını açıkladı.

Türk Kızılay, "Bu Ramazan’da Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla yardımlaşma ve dayanışma kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında toplamda 2 milyar liralık yardım yapılacak ve 7 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Yılmaz, yardımların yaklaşık üçte birinin deprem bölgesine gönderileceğini belirtti. Ayrıca, Gazze ve Suriye'nin de öncelikli bölgeler arasında olduğunu ifade etti. Gazze'ye, 1000 tonluk yeni bir İyilik Gemisi gönderilmesi planlanıyor.

Türk Kızılay, Ramazan Bayramı için çocuklara özel çalışmalar da yapacak. Ayrıca, gıda yardım kolileri ile ailelerin ihtiyacı karşılanacak. Yılmaz, Ramazan ayında kan bağışlarının azaldığını belirterek, kan bağışlarını hızlandırma çağrısı yaptı.