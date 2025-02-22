Kızılay'dan Ramazan yardım kampanyası: 7 milyon kişiye ulaşacak

Türk Kızılay ramazanda 7 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak. Öncelik 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il ile Filistin ve Suriye olacak. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz 'Bu Ramazan'da kalbimiz bir soframız bir' sloganıyla başlattıkları kampanyanın ayrıntılarını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma: Güncellenme:

Kampanyanın öncelikli bölgeleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il ile Filistin ve Suriye olacak. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bu Ramazan’da kalbimiz bir, soframız bir" sloganıyla başlatılan kampanyanın ayrıntılarını açıkladı.

Türk Kızılay, "Bu Ramazan’da Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla yardımlaşma ve dayanışma kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında toplamda 2 milyar liralık yardım yapılacak ve 7 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Yılmaz, yardımların yaklaşık üçte birinin deprem bölgesine gönderileceğini belirtti. Ayrıca, Gazze ve Suriye'nin de öncelikli bölgeler arasında olduğunu ifade etti. Gazze'ye, 1000 tonluk yeni bir İyilik Gemisi gönderilmesi planlanıyor.

Türk Kızılay, Ramazan Bayramı için çocuklara özel çalışmalar da yapacak. Ayrıca, gıda yardım kolileri ile ailelerin ihtiyacı karşılanacak. Yılmaz, Ramazan ayında kan bağışlarının azaldığını belirterek, kan bağışlarını hızlandırma çağrısı yaptı.

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da bu gece zorlu olacak!Meteoroloji uyardı: İstanbul'da bu gece zorlu olacak!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ramazan bayramı Türk Kızılayı
Günün Manşetleri
Ölü sayısı 65’e yükseldi
Ulusal Kanal, dijital atılımı ile 1 milyon aboneye ulaştı
İstanbul'da bu gece zorlu olacak!
Bakanlık’tan "kayıp çocuk" haberlerine açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasına soruşturma!
Uzmanlar aşı ve hijyen uyarısı yapıyor!
FETÖ’nün döner zinciri ağı çöktü
1,6 milyon hız ihlali yapıldı, denetimler artıyor
Pençe-Kilit Bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da sınav ve kurslar ertelendi
Çok Okunanlar
İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu İhtiyaç kredisine zam geldi! 36 ay vadeli 125 bin TL’nin aylık ödeme tutarları belli oldu
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi! 2008 öncesi sigortalılara emeklilik müjdesi!
Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar Ramazan’a özel dev kampanyalar! İşte marketlerdeki fırsatlar
Akaryakıta gece yarısı zammı! Akaryakıta gece yarısı zammı!