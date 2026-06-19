Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe!

İlk belirlemelere göre "kalp krizi" nedeniyle vefat ettiği öne sürülen genç oyuncunun, ölümünden bir hafta önce gittiği Tayland tatilinde bir maymun tarafından ısırıldığı öğrenildi.

Gelişme üzerine oyuncunun ailesinin avukatı Uğur Gökkoyun, bugün (19 Haziran 2026 Cuma) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şoke eden bir dilekçe vererek ölüm nedeninin arkasındaki maymun ısırığı şüphesinin acilen araştırılmasını talep etti.

Sol Kolunda 3 Adet Yara İzi Tespit Edildi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın ulaştığı adli soruşturma dökümanlarına göre, Ece İrtem'in trajik vefatının ardından sol kolunda 3 adet belirgin nedbe (yara izi) tespit edildi. Durumun saptanması üzerine ailenin hukuki temsilcisi avukat Uğur Gökkoyun, aile bireyleriyle derinlemesine bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede İrtem'in vefatından hemen önceki hafta gerçekleştirdiği Tayland gezisi sırasında vahşi bir maymun tarafından ısırıldığı gerçeği ortaya çıktı.

Uzmanlar Uyardı: "Maymun Isırığı Sepsise (Kan Zehirlenmesi) Yol Açabilir"

Olayın ardından tıbbi uzmanlarla temasa geçen avukat Gökkoyun, yabani hayvan ve özellikle maymun ısırmalarının taşıdığı ölümcül risklere dair raporlar aldı. Savcılığa sunulan resmi başvuru dilekçesinde konuya ilişkin şu sarsıcı ifadelere yer verildi:

“15.06.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, vefatından önceki hafta yaptığı Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman tıp insanlarıyla yapılan görüşmelerde, enfekte bir maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil olmak üzere çok kısa sürede ölümcül neticeler doğurabileceği öğrenilmiştir. Bugün itibarıyla cumhuriyet savcılığımıza resmi dilekçemizi vererek, yapılacak otopside bu hususun, virüs ve enfeksiyon dökümanlarının da titizlikle değerlendirilmesini talep ettik.”

Otopsi Raporu Ölüm Nedenini Aydınlatacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan detaylı otopsi ve toksikoloji/mikrobiyoloji incelemelerinin ardından 35 yaşındaki oyuncunun kesin ölüm nedeni netleşecek. Genç yaşta gelen bu trajik kaybın arkasında bir kalp krizi mi yoksa yurt dışı seyahatinde kaptığı ölümcül bir enfeksiyon mu olduğu adli tıp dökümanlarıyla tescil edilecek.