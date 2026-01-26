KIZILELMA'nın kadın pilotu konuştu: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağını o uçuruyor!

Baykar tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde test süreçleri aralıksız süren bu stratejik projenin pilot koltuğunda bir kadın pilot da görev yapıyor. KIZILELMA Pilot Ekip Lideri Elif Ergin, hem uçağın komutasını üstleniyor hem de geleceğin İHA pilotlarını yetiştiriyor.

TB2'DEN KIZILELMA'YA UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

İnsansız hava aracı kariyerine Bayraktar TB2 ile başlayan Elif Ergin, AKINCI TİHA sürecinin ardından bugün Bayraktar KIZILELMA’nın pilot ekip liderliğini yürütüyor. Aynı zamanda Baykar bünyesinde İHA pilot eğitmeni olarak görev alan Ergin, hem AKINCI hem de KIZILELMA projelerinde yeni pilotların eğitim süreçlerini yönetiyor.

Pilotluk eğitimi, sistemlerin en ince ayrıntısına kadar incelendiği kapsamlı bir teorik sınavla başlıyor. Bu aşamayı geçen adaylar simülasyon üzerindeki uygulamalı eğitime alınıyor. Simülasyon testlerinde başarı sağlayan kursiyerler ise gerçek uçuş eğitimine katılmaya hak kazanıyor. Toplamda 5 ay süren bu zorlu maratonu tamamlayan adaylar, pilotluk sertifikasına sahip oluyor.

Kendi kariyer yolculuğunu ve eğitim prosedürlerini anlatan Elif Ergin, süreci şu sözlerle aktardı: "Harita mühendisiyim aynı zamanda matematik eğitimi aldım. Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde yüksek lisansımı yaptım. Bir süre yurt dışında çalıştım. Daha sonra buraya gelerek Baykar ailesine katıldım. Öncelikle Bayraktar TB2’de yer aldım. Burada teorik simülasyon ve uçuş eğitimlerini tamamladım. AKINCI faaliyetleri başladığında AKINCI ekibine dahil oldum. Şimdi de KIZILELMA’nın faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA’yı uçuruyorum. Teorik eğitim aşamamız bulunmaktadır. Teorik eğitim sonunda kursiyerleri bir sınava tabi tutuyoruz. Bu sınavdan başarıyla geçenler simülasyon aşamasına geçmeye hak kazanıyorlar. Simülasyon eğitimlerini tamamladıktan sonra uçuş aşamasına geçiyoruz. En az 30 sorti olacak şekilde uçuş faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sortilerden her biri birer sınav niteliğindedir. Kursiyerlerimiz her bir görevi başarıyla gerçekleştirdikten sonra da mezun oluyorlar"

"YARININ OYUN KURUCUSU"

Yaklaşık 5 yıldır İHA pilotluğu yaptığını belirten Ergin, AKINCI TİHA'nın operasyonel irtifası, mühimmat kapasitesi ve havada kalış süresiyle Türk semalarında stratejik bir güç çarpanı olduğunu vurguladı.

Genç kadınlara hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulunan Ergin, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben yaklaşık 5 yıldır görev yapıyorum. Bugün AKINCI’ya baktığımız zaman operasyonel irtifası taşıdığı mühimmat kapasitesi hava da kalma süresi ve diğer pek çok teknik özelliği ile birlikte aslında vatan semalarımızda yorulmaz bir gözcü ve stratejik bir güç. KIZILELMA'nın yarının oyun kurucusu olduğu söyleyebiliriz.Ülkemin menfaati için böyle bir sitemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle genç kadın kardeşlerimiz hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler. Bu anlamda İstikbal Göklerdedir diye yolumuzu aydınlatan Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’nin de izinde ilerlemeye devam etsinler"