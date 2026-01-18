KKTC, 150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verileceği iddiasını yalanladı

KKTC Başbakanlığı, 150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Hükümet, bu yönde herhangi bir çalışma ya da kararın bulunmadığını vurguladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
KKTC, 150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verileceği iddiasını yalanladı
Yayınlanma:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen “150 bin dolara konut alanlara vatandaşlık verileceği” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, iddiaların Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in bir mülakatına dayandırılarak gündeme getirildiği ifade edildi.

HÜKÜMETİN BÖYLE BİR KARARI YOK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hükümetimizin 150 bin dolar tutarındaki konut alımına karşılık KKTC yurttaşlığı verilmesine yönelik herhangi bir çalışması, kararı ya da gündemi bulunmamaktadır. Bu yönde bugüne kadar ortaya konmuş bir hükümet politikası olmadığı gibi, ilgili kurumlar nezdinde yürütülen herhangi bir hazırlık da söz konusu değildir.”

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hukuku siyasallaştırarak KKTC ekonomisini hedef alan girişimlerine karşı, inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomik yapının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda hükümetin, sektör temsilcileri ve ekonomik örgütlerle düzenli istişare halinde olduğu, ülke gerçekleri ve kamu yararı doğrultusunda yol haritası oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

CEVDET YILMAZ’IN KATILDIĞI TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Açıklamada ayrıca, 16 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomik Örgütler Değerlendirme Toplantısı’na da değinildi.

Toplantıda, ne Cevdet Yılmaz’ın ne de Başbakan Ünal Üstel’in vatandaşlık verilmesine yönelik herhangi bir teklif ya da öneri sunduğu ifade edildi. Görüşmede yalnızca ekonomik örgütlerin talep ve önerilerinin dinlendiği kaydedildi.

KKTC Başbakanlığı, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, vatandaşlık verilmesine ilişkin herhangi bir kararın söz konusu olmadığını bir kez daha net şekilde duyurdu.

TOKİ kura takvimi 18-23 Ocak 2026: Bu hafta hangi illerde kura çekilecek? (TAM LİSTE)TOKİ kura takvimi 18-23 Ocak 2026: Bu hafta hangi illerde kura çekilecek? (TAM LİSTE)Ekonomi
Elazığ'da yolcu otobüsüne saldırı... Önce hakaret ettiler sonra taş ve demirle saldırdılarElazığ'da yolcu otobüsüne saldırı... Önce hakaret ettiler sonra taş ve demirle saldırdılarYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

KKTC
Günün Manşetleri
SDG Tabka’da esirleri öldürdü
Maliyet 600 bin TL’yi aştı
289 yerleşim birimine ulaşım kesildi
Başkentte 20 milyonluk çek vurgunu
İran’da öldürüldü demişlerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştu
17 firari Türkiye'ye getirildi!
Türkiye'nin sanayi haritası yeniden çiziliyor
Türkiye'de sendikalaşma oranları açıklandı
Türk 'baron'a Kolombiya'da şok baskın!
Çok Okunanlar
18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ocak altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar oldu?
Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti
TOKİ kura takvimi 18-23 Ocak 2026 TOKİ kura takvimi 18-23 Ocak 2026
289 yerleşim birimine ulaşım kesildi 289 yerleşim birimine ulaşım kesildi
TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?