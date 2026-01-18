KKTC, 150 bin dolarlık konut alımı karşılığında vatandaşlık verileceği iddiasını yalanladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen “150 bin dolara konut alanlara vatandaşlık verileceği” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, iddiaların Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in bir mülakatına dayandırılarak gündeme getirildiği ifade edildi.

HÜKÜMETİN BÖYLE BİR KARARI YOK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hükümetimizin 150 bin dolar tutarındaki konut alımına karşılık KKTC yurttaşlığı verilmesine yönelik herhangi bir çalışması, kararı ya da gündemi bulunmamaktadır. Bu yönde bugüne kadar ortaya konmuş bir hükümet politikası olmadığı gibi, ilgili kurumlar nezdinde yürütülen herhangi bir hazırlık da söz konusu değildir.”

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hukuku siyasallaştırarak KKTC ekonomisini hedef alan girişimlerine karşı, inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomik yapının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda hükümetin, sektör temsilcileri ve ekonomik örgütlerle düzenli istişare halinde olduğu, ülke gerçekleri ve kamu yararı doğrultusunda yol haritası oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

CEVDET YILMAZ’IN KATILDIĞI TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Açıklamada ayrıca, 16 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomik Örgütler Değerlendirme Toplantısı’na da değinildi.

Toplantıda, ne Cevdet Yılmaz’ın ne de Başbakan Ünal Üstel’in vatandaşlık verilmesine yönelik herhangi bir teklif ya da öneri sunduğu ifade edildi. Görüşmede yalnızca ekonomik örgütlerin talep ve önerilerinin dinlendiği kaydedildi.

KKTC Başbakanlığı, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, vatandaşlık verilmesine ilişkin herhangi bir kararın söz konusu olmadığını bir kez daha net şekilde duyurdu.