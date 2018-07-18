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KKTC açıklarında mülteci gemisi battı, çok sayıda ölü var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Erenköy sahiline 16 mil uzaklıkta bir mülteci gemisi battı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

KKTC açıklarında mülteci gemisi battı, çok sayıda ölü var
KKTC'nin Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan teknenin battığı bildirildi.

KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişinin öldüğü, 101 kişinin kurtarıldığı, 30 civarında kişinin kaybolduğu bildirildi.


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