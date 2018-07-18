Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Erenköy sahiline 16 mil uzaklıkta bir mülteci gemisi battı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

KKTC'nin Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan teknenin battığı bildirildi.



KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişinin öldüğü, 101 kişinin kurtarıldığı, 30 civarında kişinin kaybolduğu bildirildi.





Ayrıntılar gelecek...