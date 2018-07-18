KKTC'nin Yeni Erenköy açıklarında 150 civarında mülteciyi taşıyan teknenin battığı bildirildi.
KKTC açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 16 kişinin öldüğü, 101 kişinin kurtarıldığı, 30 civarında kişinin kaybolduğu bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...
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