KKTC Başbakanı Erhürman, "Hiçbir gerekçe, Kıbrıs Türk halkının iradesinin katılmamasını haklı çıkaramaz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin hiçbir gerekçenin, Kıbrıs Türk halkının iradesinin katılmamasını haklı çıkarmayacağını söyledi.



Erhürman, Başbakanlıkta düzenlediği toplantıda, Kıbrıslı Türklerin Akdeniz'deki doğal zenginlikler konusunda sadece elde edilecek gelirden pay alacak değil, karar verecek ve bu meseleyi yönetecek iki asli unsurdan biri olduğunu vurguladı.



Bu konuda doğru yaklaşımın bir komite oluşturularak, bu çalışmaların iki asli unsurun iradesinin sürece katılımıyla yürütülmesi olduğuna işaret eden Erhürman, "Hiçbir gerekçe, Kıbrıs Türk halkının iradesinin katılmamasını haklı çıkaramaz." dedi.



"Türkiye ile yürüteceğiz"

Başbakan Erhürman, doğru yaklaşım gösterilmediği sürece Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan ve müktesebattan kazandığı haklarını kullanmış olmayacağına dikkati çekerek, hükümet olarak Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı sürece dahil olması için görevlendirdiklerini, bundan sonra da sürece aktif müdahil olmaya devam edeceklerini bildirdi.



Erhürman, konunun muhatabının doğrudan Kıbrıs Türk halkı olduğuna dikkati çekerek, "Bu çalışmaları elbette Türkiye ile birlikte yürüteceğiz. Kıbrıslı Türkler, sürecin dışında, sadece elde edilen gelirden yararlanıcı bir unsur olarak kabul edilemez. Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.