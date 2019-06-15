Yeni KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununun çözümünün federasyon olamayacağını söyledi. 'Federasyon çok denendi, çok tartışıldı. Ama artık konu kapandı' diyen Tatar, artık kimsenin Annan Planı’nı ağzına bile almadığını belirtti. Tatar, Doğu Akdeniz konusunda KKTC’de birlik olduğunu söyledi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de KKTC’nin haklarını kimseye yedirmeyeceklerini bildirdi. KKTC’de iktidarın ve muhalefetin bu konuda tam bir birlik içinde olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Rumların saldırı amaçlı silahlandığını kaydeden Tatar KKTC’nin de gerekeni yapacağını ifade etti. Tatar, Kıbrıs’ta federasyon tartışmasının bittiğini, Annan Planı'nı da artık kimsenin ağzına almadığını belirtti.



Aydınlık gazetesinden İsmet Özçelik, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’la Lefkoşa’da Başbakanlık makamında görüştü. Tatar göreve başlayalı çok az bir zaman oldu. Bu nedenle makamına gelen giden çok. Peş peşe toplantılar yapıyor. Tatar, Aydınlık’a da zaman ayırdı. KKTC Başbakanı'nın Doğu Akdeniz’de yaşanana gelişmeler, Rumlarla ilişkiler, Annan Planı gibi konularda verdiği yanıtlar şöyle:



"DOĞU AKDENİZ VE KKTC’NİN HAKLARI



Kıbrıs’ta iki eşit halk var. Türk ve Rum halkları. Dolayısıyla etrafımızdaki zenginlikler ortak. Bu nedenle Rum tarafı tek başına hareket edemez. Rum tarafı, Kıbrıs’ın tek sahibi değildir. Doğu Akdeniz’de bizim de haklarımız olduğu unutulmamalıdır. Kıbrıs Türklerinin de hak ve çıkarları kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca Doğu Akdeniz’de en uzun kara sınırı Türkiye’nin. KKTC ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar var. Haklarımızı yedirmeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz’deki Türkiye ve KKTC’nin haklarının kimseye yedirilmeyeceğini vurguladı. Bu bizim yüreğimize su serpmiştir.



TÜRK HALKI BİRLİK İÇİNDE



Önümüzdeki yüzyılı ilgilendiren bir konu. Doğu Akdeniz’deki haklarımız konusunda KKTC’de iktidar-muhalefet tam bir birlik içinde. Kıbrıs Türkü tam bir bütünlük içinde. Aynı şekilde Türkiye ile de tam bir görüş birliği içindeyiz. İşbirliği yapıyoruz.



Biz bölgede sondaj çalışmalarının Kıbrıs sorununun çözülmesinden sonra yapılmasını istedik. Ama dinletemedik. Uluslararası hukuku çiğnediler. Rumlar tek başına yabancı şirketlerle anlaşmalar yaptı. Rumların yaptıkları uluslararası anlaşmalara da aykırı. Onlar bu tür bir davranış içine girerse biz de yaparız. Fatih sondaj gemisi şu anda çalışmalara başladı. Yavuz sondaj gemisi de yakında başlayacak. Uluslararası hukuku Rumlar deldi.



TUTUKLAMA KARARI



Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan Türk gemisi personeli için tutuklama kararı çıkarılması yakışıksız bir durum. Büyük yanlış yaptılar. Yapılan iş doğru değil. Uygulanma ihtimali de yok. Diplomatik açıdan da büyük hata. Böyle bir şey yaparlarsa bedeli ağır olur. Tabii bu basında çıkan bir haber. Bize herhangi bir yazı gelmemiştir.



GAZPROM’LA ANLAŞMA



(Rumlar ABD’li Exxon Mobil’le anlaşma yaptı. KKTC de Rus Gazprom’la işbirliğine gidebilir mi sorusu üzerine)



Bu konuları Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte değerlendiriyoruz. Şu anda Türk şirketi ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye’nin devlet şirketi var. Şu anda onlarla çalışıyoruz. Bir karar verilirse Türkiye ile birlikte verilir. Biz Türkiye dışında hareket etmeyiz.



RUMLARIN SİLAHLANMASI



Rumlar silahlanıyorlar. Üstelik de silahlanmaları savunma amaçlı değil. Saldırı amaçlı. Gelişmeleri Türkiye ile birlikte değerlendiriyoruz. Rumlara bu silahları satanlar da iyi iş yapmıyorlar. Hata yapıyorlar. Adanın barut fıçısı olması yanlış. Bu kimseye hayır getirmez.



RUSYA’DAN DOĞRUDAN SEFERLER



(Rusya ile doğrudan uçak seferlerinin başlatılması konusunda görüşmeleriniz oldu mu sorusunu yanıtlarken)



Türkiye’nin birçok şehrinden Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar var. Zamanla diğer ülkelerden de doğrudan uçuşlar başlayacak. Bugünkü durum insan hakları ihlalidir. Dünyadan KKTC’ye doğrudan uçuşlar için çalışmalarımız sürüyor. Rumlar engelliyor. Ama bir mahkeme kararı Rum vetosunu kırar. Yakın bir gelecekte yeni bir durum ortaya çıkabilir. Havaalanımız uluslararası uçuşa uygundur. Ercan havaalanında yeni çalışma yapıyoruz. Bir yılda bitecek. Güneydeki havaalanlarından çok daha iyi bir havaalanı olacak. Dünyanın her yerinden uçaklar gelebilir. Fransız, İngiliz, Alman, bütün ülkelerin uçakları inebilir.



FEDERASYON TARTIŞMASI BİTTİ



Kıbrıs sorununun çözümü için federasyon tartışmaları bitti. Federasyon çok denendi, çok tartışıldı. Ama artık konu kapandı. Çoğunluğun azınlığı yönettiği bir sistemi kabul etmeyiz. Türkler Rumlar kadar bu memleketin sahibi. Annan Planı’nı da artık kimse ağzına almıyor.



Tatbikatta 'Ayşe tatile çıktı' mesajı



Doğu Akdeniz'de düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama ve Kurtarma Tatbikatı başarıyla sona ererken bir pilotun üniformasındaki, 'Ayşe tatile çıktı' kabartmalı arma dikkat çekti. Milliyet'in haberine göre, armada Kıbrıs Adası'nın üzerine yerleştirilen savaş uçağının yanı sıra KKTC ile Türkiye bayrakları yan yana yer alıyor. Armada kullanılan F-100 Super Sabre savaş uçağı, TSK'nın Kıbrıs Barış Harekâtı'nda sabit kanatlı hava gücünün bel kemiğini oluşturuyordu. Ayrıca armayı taşıyan pilotun isminin Ayşe olması da armayı daha anlamlı kılıyor. 'Ayşe tatile çıktı' ifadesi, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı'nın çıkarma parolasıydı."



ulusal.com.tr

